De la vergüenza con su ex a la discriminación: Luana Fernández dijo que Pincoya tenía "aliento a pobre"

Luana Fernández, la misma participante de Gran Hermano que el último martes inauguró por primera vez en el reality el formato del "derecho a réplica", cuando su ex novio Lucas Lizzi le reprochó en el SUM por haberla cortado desde el programa, volvió a protagonizar un momento patético cuando se refirió de forma despectiva a su compañera chilena Pincoya, cuando aseguró que tenía "aliento a pobre".

La escena se vivió durante este miércoles cuando la ex ladera del detenido Yao Cabrera estaba en el espacio del streaming del programa junto a su aliada Yanina Zilli. "¿Qué pasa, mi amor?", le preguntó la ex vedette, con total ingenuidad sobre lo que tenía distraída a su compañera, quien horas atrás se había mostrado afectada por la comunicación semi presencial con su ex pareja.

"Nada, ¿sabés en qué estaba pensando? En que recién Pincoya, que está acostada, me abrazó y me preguntó cómo estaba, pero cuando me di vuelta ¡tenía un olor en la boca! ¡Un aliento a pobre! ", soltó Fernández entre risas y sin ponerse colorada por el acto discriminatorio que había lanzado en vivo para todo el país.

"Me dieron arcadas. Me dieron ganas de vomitar, literal. Un aliento a mier... tenía", completó Luana, en una descripción que atentó contra su propia imagen de acuerdo a las repercusiones que se vieron en las redes sociales. Del otro lado Zilli fue totalmente distinta, aunque no censuró a su hermanita.

Jennifer Vanessa Galvarini Torres, también conocida como "Pincoya".

"Ay, pobre Pincoya", deslizó. Cabe recordar que la ex Rompeportones fue una de las primeras en ganarse el repudio cancelador del público de GH, luego de que en una discusión con Daniela de Lucía le remarcara que ella no podía saber lo que decía porque "estaba en el velorio del padre". Se refería a la participante que debió irse recién comenzado el programa, para volver cuatro días después por el fallecimiento de su papá.

Luego del exabrupto, Zilli retrocedió en chancletas y le pidió perdón a su compañera, tras entender por consejo de sus compañeros que lo que había hecho no iba a ser tomado a la ligera por las y los televidentes. Desde ese día comenzó a ser más cuidadosa, aunque Luana no pareció haber aprendido la lección.

Damián el marido de Mavinga habló sobre los dichos racistas por parte de Carmiña Masi

El actual formato de Gran Hermano: Generación Dorada está cada vez más colmado de polémicas. En los últimos días una luz de alarma se encendió luego de las declaraciones racistas de la paraguaya Carmiña Masi sobre la centroafricana Jenny Mavinga. Si bien no se lo dijo en la cara, ante algunos de sus compañeros dejó una brutal frase: "Ay, la negra parece que recién la compraron y acaba de bajarse del barco".

La bronca de la familia de Mavinga no tardó en manifestarse. Damián, su marido, puso el grito en el cielo en diálogo con el programa Gossip de Net TV. "Estoy indignadísimo, yo lo acabo de ver también y estoy angustiado", reconoció. Consultado sobre si consideraba que la paraguaya debía ser expulsada, aseguró que no sabe si está entre las posibilidades. "Si ella se llega a enterar de lo que está sucediendo, te arma un escándalo que vuela la casa", reveló.