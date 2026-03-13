Javier Milei acorralado en sus propias mentiras: las llamadas que confirman lo que quiere esconder sobre $Libra

Está hasta las manos. Se descubrieron nuevas pruebas y todas apuntan a la irrestricta implicancia del presidente Javier Milei en la criptoestafa más grande de Latinoamérica, vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $Libra. El caso, que ya dejó a más de 40 mil inversores en ruinas, amenaza con dejar hundido al presidente argentino.

Las pericias realizadas al teléfono del trader Mauricio Novelli, el empresario detrás de $Libra, sacan a la luz detalles comprometedores: según los informes, Novelli realizó al menos cinco llamadas al presidente Milei en los minutos previos al tuit que el mandatario publicó el 14 de febrero del año pasado, promocionando el token.

Mauricio Novelli y Javier Milei

Esto complica en demasía a Milei y lo termina enredando en sus propias explicaciones según las cuales no tenía nada que ver en la estafa sino que quería "promocionar" esta manera de inversión para pequeñas y medianas empresas. Pero ahora, el detalle de las llamadas sugiere más que un simple conocimiento previo por parte del presidente: las cartas que se barajan siempre empiezan a tener más sentido respecto a que todo parece haber sido perfectamente orquestado para lanzar la moneda digital.

Fue el periodista Ariel Zak, quien sigue de cerca el caso y quien reveló en el programa Minuto Uno de C5N: "Es la persona que, se sospecha, habría convocado al Presidente a publicar el posteo del 14 de febrero del año pasado".

En la misma línea, Zak añadió: "Según me cuentan, ese 14 de febrero cerca de las 19:01, horario en que Milei posteó, habrían existido numerosas comunicaciones del teléfono de Novelli al teléfono de Milei, una detrás de la otra. Habría al menos cinco comunicaciones antes de las 19:01", dijo y no es menor aclarar que fue precisamente a esa hora que Milei publicó en sus redes sociales el ya famoso código para acceder a la compra del token.

Pero las conexiones no terminan ahí porque según Zak, "hay un momento en que se interrumpen las conversaciones; tiempo después se retoman, y habría allí comunicaciones desde el teléfono presidencial hacia el teléfono de Novelli. Se habría producido también una conversación entre Novelli y Julian Peh (CEO de Kip Protocol), y en el medio podría haber también comunicaciones con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei ", increíble... o no tanto.

Julian Peh, el responsable de Kip Protocol, junto a Javier Milei

El desplome total del token ocurrió pocas horas después del tuit presidencial y, el 4 de febrero, días antes del lanzamiento, Novelli había habilitado dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez. Tras su regreso al país el 16 de febrero, su madre y su hermana vaciaron estas cajas, según muestran registros de las cámaras de seguridad. Para entonces, los inversores ya habían perdido millones.

Como si esto fuera poco, otro hallazgo inquietante surgió del celular de Novelli: una conversación por WhatsApp con su socio Manuel Terrones Godoy el 20 de febrero. En ella, Novelli escribió: " Llevo eso para allá, pero borrá ".

Las fotos de los comprometedores videos de los bolsos de la familia Novelli

El caso, ahora bajo la lupa de la jueza María Servini, deja cada vez más transparente el papel del presidente Javier Milei y su entorno más cercano en este entramado financiero. Mientras tanto, miles de ciudadanos e inversores buscan justicia en un caso que podría cambiar las carreras de los hermanitos Milei para siempre.