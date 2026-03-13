Pestañela recordó la pasión que la unía con Thiago Medina y Julieta Poggio la quemó: "A vos te encanta la..."

La separación entre Daniela Celis y Thiago Medina no parece haber quedado atrás, de acuerdo a las confesiones que dejó la ex Gran Hermano, cuando habló de sexo y amor en el streaming de Martín Cirio, y recordó las escenas de pasión que compartió con su ex pareja. A su vez, su amiga Julieta Poggio, presente en la transmisión, la quemó con fuerza cuando se refirió a sus deseos.

"Siento que vos, Dani, sos re heterosexual", soltó Cirio, como puntapié del tema que se viralizaría rápidamente, por el picante contenido que ofreció. "Yo sí", reconoció la mamá de las mellizas. "Vos sos muy Dios, patria y familia. Y vos sos más permisiva", las comparó el streamer a sus dos invitadas. "O sea, a nivel de género. Como que a vos te veo muy mujer", aclaró.

"Puede ser", dudó Pestañela, aunque enseguida fue repelida por Poggio, quien no tuvo pelos en la lengua para describirla en la intimidad: "Sí, amiga. A vos te encanta la pi...". Lejos de espantarse por lo que aseguró su amiga, Celis continuó: "Sí, la amo. Ay, Dios. No podría vivir sin una buena...", reveló, sin poder terminar la frase.

"Estuviste a esto", bromeó Cirio entre risas y refiriéndose a las palabras no dichas por su invitada. "Llenen los blancos, a ver qué habrá querido decir", remarcó, como si no hubiera completado la idea sola y sin decirla. Lo cierto es que tras eso, Celis directamente se puso a recordar a su ex pareja y padre de sus hijas.

Daniela Celis y Thiago Medina son recordados por sus escenas de pasión.

"Me pasó algo a mí en la vida. Encontré una muy buena. Me enamoré de esa buena. Tuve dos hijas con esa buena. Y como que me cuesta soltar la buena, ¿entendés? ¿Dónde encuentro una mejor si ya tengo una nueva?", se preguntó y le preguntó a Cirio y a Poggio. Mientras tanto, el conductor recordó la química que la unía con el otro ex hermanito.

"No tenés una idea de lo que es eso", afirmó Pestañela, con una cara que demostraba que la excitación de la que hablaba era cierta. Cabe recordar que cuando ella y su ex habitaban la casa más famosa del país, dejaron largos tapes de noches de pasión que se repartían por casi todos los ambientes de la casa.

Daniela Celis y Thiago Medina son padres de dos mellizas.

"El país lo sabe", soltó en sorna Cirio, en relación a lo populares que fueron esas escenas. "¿Entendés que eso no es nada? Porque estábamos dentro de la televisión, con cámaras, con micrófonos. Es una cosa que no te puedo explicar", concluyó Pestañela, en una demostración de que para ella la pasión con su ex pareja no es fácil de olvidar.