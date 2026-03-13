Mientras Wanda Nara disfruta en Maldivas, su ex empleada con embarazo de riesgo no puede pagar el alquiler

Desde hace unas horas, Wanda Nara quedó envuelta en una nueva polémica tras una denuncia pública de sus vecinos de Nordelta por presunto maltrato animal.

Según expuso Gustavo Méndez, la mediática habría dejado a sus perros al sol, sin agua ni comida, mientras se encuentra en Italia con Martín Migueles. Frente a las críticas, ella salió a explicar que los animales están en un corral construido especialmente para ellos por recomendación de la veterinaria.

Wanda Nara en Maldivas en medio de polémicas y denuncias

"Están mis hijos y mi familia. Mi casa da al río y se caen, por eso construí un lugar seguro para ellos y por los carpinchos, para que mis perros no los corran y tampoco los carpinchos los asusten porque son muy bebés", escribió en su cuenta de X al responder a las imágenes que circularon sobre la situación de los animales.

La polémica abrió otro frente de críticas vinculado a la situación de su ex empleada, a quien le debería una suma millonaria de dinero y que, según trascendió, atraviesa un momento delicado. Mientras tanto, la empresaria disfruta de un viaje en la isla de Maldivas.

Santiago Sposato cruzó a Wanda Nara por la situación que atraviesa su ex empleada

Fue el periodista Santiago Sposato quien aprovechó el mensaje de Wanda para consultarle públicamente por el tema: "Aprovecho esta Wanda que aclara temas para preguntarte por el acuerdo impago a Daiana, tu ex empleada . Firmaron en el SECLO en abril de 2025", comenzó.

Luego agregó más detalles sobre la situación de la trabajadora: "Además, está con un embarazo de riesgo e intimada por no poder pagar el alquiler. No estarás al tanto supongo". El comunicador también compartió el documento legal donde se pacta el pago de $15.000.000 en dos cuotas.

La ex empleada de Wanda sufre un embarazo de riesgo por la angustia que le generó la mediática

Algunos seguidores de Nara salieron a defenderla y señalaron que ella no tiene responsabilidad sobre el embarazo de la mujer. Sin embargo, Sposato fue tajante: "Claro que Wanda no es responsable del embarazo. Pero sí de que Daiana no pueda pagar dónde vive . Le debe el equivalente, sin intereses, a 25 meses de alquiler. Y después podríamos discutir si esa angustia no le repercutió en el embarazo", sentenció.

En la misma línea, el periodista aclaró que intentaron comunicarse con la abogada de Nara, Ana Rosenfeld. "Ya le escribió mi compañero @luisbremer y le dijo que no tenía idea del tema", contó.

Wanda Nara

Tras las preguntas por la deuda con su ex empleada, Wanda Nara parece que se quedó sin wifi y dejó de responder en X. Este viernes, en cambio, utilizó su cuenta de Instagram para presumir su viaje por Maldivas junto a Martín Migueles, con imágenes de paseos en bicicleta, desayunos gourmet y carteras de lujo. Muchos interpretaron las publicaciones como una indirecta dirigida a Mauro Icardi, ya que la pareja solía vacacionar en ese mismo destino.