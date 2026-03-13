Matías Almeyda y su fuerte mensaje en tiempos de guerra: "Cada cohete de estos que tiran vale 50 millones"

En los tiempos actuales en los cuáles los mensajes políticos en el mundo del deporte, el entretenimiento y el arte, despiertan polémicas y brillan por su ausencia, el gesto que tuvo en una conferencia de prensa el actual entrenador del Sevilla de España, Matías Almeyda, conmocionó al mundo del fútbol. El argentino se la jugó y cuestionó la barbarie de la guerra y la abstracción de la realidad que la pasión sobre el deporte más popular del planeta genera.

"El fútbol tiene algo muy lindo, que despierta sentimientos. El fútbol bien utilizado es un remedio para mucha gente, como lo es para muchos de nosotros. Aparte, ¿a cuántos nos da de comer?", comenzó Almeyda en su ida y vuelta con los medios de comunicación, en la previa de un partido importantísimo en la cual su equipo va a jugar al Camp Nou para enfrentar a Barcelona, un estadio en el cual hace 23 años que no gana.

"Es gratitud esto de que el fútbol nos permita conocer diferentes culturas, otros países, viajar en avión, conocer otras personas, comer cosas ricas. Si no hubiese sido por el fútbol hubiese hecho otro trabajo, que no sé cuál iba a ser", señaló el entrenador en plena reflexión. "Eso es lo lindo del fútbol", sumó.

"Ahora, también fíjense que el fútbol es el fiel reflejo de las sociedades para mí. Porque hoy hay guerras y nosotros estamos hablando de jugar un partido. Eso quiere decir que no nos importa nada. Esa es la parte triste que tiene esto: que el negocio tiene que seguir y todo va", cuestionó el ex River Plate.

Imágenes de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

"Hay una guerra y yo me estoy rompiendo la cabeza para cómo va a hacer el equipo para ir jugar y romper estos 23 años", disparó enseguida, en una escena que se viralizó rápidamente en todo el planeta. "Entonces pasamos de algo muy lindo a algo prácticamente inhumano, añadió.

"Cada cohete de estos que tiran vale 50 millones de euros", soltó en un momento, con una cifra que retrata a la perfección los abultados presupuestos bélicos de Estados Unidos e Israel, en su intención de exterminar el actual régimen iraní. "Después decimos que en África hay hambre. ¿Por qué en vez de tirar esos cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz, en educación?", se preguntó el argentino.

Matías Almeyda es el entrenador del Sevilla de España.

Tras esa parte del mensaje, que fue la más fuerte de la conferencia, continuó con una perspectiva más relacionada al fútbol y a los cambios que padeció el deporte en las últimas décadas. "Yo hace 30 años venía y había hinchas mirando los entrenamientos. Qué feo que se perdió eso, ¿no? ¿Volverá eso o no? Porque nos preocupamos mucho por otras cosas y no por la esencia del folklore del fútbol. A mí me gustaría que vuelva ese folklore del juego, de que la gente disfrute. De estar más juntos", lanzó.

"Fíjense que periodistas, entrenadores, árbitros, es todo como muy separado. Esto no era así. En ninguna parte del mundo. Y va en ese proceso. En el mismo proceso de que hay una guerra y seguimos jugando. Para mí socialmente el mundo va retrocediendo. En todos los aspectos, y somos todos parte de esto", remató Almeyda, antes de disculparse con una frase que retrató lo que acaba de suceder: "Me extendí por otro lugar más del corazón, disculpen".