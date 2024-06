Nacho, Coty y el blanqueo a medias de su relación: "Estamos compartiendo cosas"

Al igual que Daniel Scioli evitaba responder las preguntas incómodas que le hacían durante la campaña electoral de 2015, el ex Gran Hermano Nacho Castañares Puente esquivó lo más que pudo las intenciones de averiguar si lo unía una relación amorosa con Constanza "Coty" Romero, al aire del stream del que es parte en Telefe. "Nacho, ¿podemos confirmar que estás saliendo con Coty?", le preguntó su colega. "Hoy a la mañana vi una foto en un ascensor con Coty, que fueron a buscar al delivery. Y todos obviamente aseguran que sería la confirmación de un romance", agregó después, esperando que el "ex hermanito" finalmente se anime a blanquear.

Mora Jabornisky, Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares.

"No, no estoy saliendo con Coty", contestó enseguida. Aunque después volvió sobre sus pasos y comenzó relativizar su afirmación. "¿Estoy compartiendo cosas con Coty? Sí. Eso es obvio porque la gente nos ha visto en boliches, nos ha visto comiendo, la historia de ayer. No lo considero ponerlo como saliendo, pero sí nos estamos viendo", confesó.

Durante todo el lapso en el que fue acorralado con el tema, Castañares evitó ponerle rótulos a su amistad con derecho a roces. "Nos estamos viendo. Nos estamos conociendo. Nos estamos juntando", soltó en un momento, con una enumeración que ejemplificó a la perfección esta falta de intención de darle un nombre a lo que vive con la correntina que participó de las últimas dos ediciones de GH.

Nacho Castañares se defendió con altura del interrogatorio.

"Pero somos amigos. Siento que no hay que ponerle ningún título a alguien porque somos personas que estamos disfrutando, nos estamos viendo, pero hasta ahí", explicó en otro momento Castañares. "Yo siempre me llevé muy bien con Coty, después por distintos motivos hubo momentos en los que no compartíamos tanto fuera de la casa. Después volvimos a compartir, en el medio ella entró a la casa y ahora cuando salió seguimos compartiendo un montón de cosas", relató.

"Si hay una historia juntos no es que queremos blanquear nada, simplemente estamos compartiendo un momento juntos", precisó más adelante. "¿Tu amistad con Mora es igual que con Coty?", le consultaron. "Todas las amistades son distintas, pero con Mora también comparto un montón de cosas. Si subo una historia con ella en el ascensor nadie se sorprende", comparó Nacho.

Nacho y "El Conejo", antes de que Castañares esté con la ex del cordobés.

"Nos estamos conociendo fuera de la casa. Estamos compartiendo momentos fuera de la casa", aceptó. "¿Besa bien?", le preguntaron. "No sé", disparó. En la misma línea se ubicó Coty, que acorralada por Ángel de Brito también negó el romance a medias. "Nooo, no hay noviazgo", desmintió Romero. "A mi no me mientas, Coti. Mentile a (Santiago) Del Moro", fue la inmediata respuesta del conductor de LAM. "Nosotros somos amigos que nos estamos conociendo", retrucó la ex hermanita.

Tanto ella como Nacho tuvieron relatos similares, pero él no tuvo que soportar la arremetida de las "angelitas" del ciclo de América TV. De hecho, las panelistas le sacaron en cara el hecho de que ellos "ya se conocen desde hace mil años", la lo que Coty les contestó: "Claro, ya convivimos. Pero pasó mucho tiempo de esa convivencia. No nos importa mucho lo que puedan llegar a decir. Entonces nos mostramos porque sabemos lo que está sucediendo".

Según explicó, están "solteros" desde hace "un montón de tiempo" y pasaron por "cosas difíciles". Incluso, se animó a hablar de los rumores que ya se habían instalado meses atrás, cuando Nacho aun seguía en pareja con Lucila La Tora Villar. "Yo la consideraba una amiga y mucha gente puede decir que está mal lo que estoy haciendo, pero una no elige qué sentir. Hubo un rumor antes, de que yo había estado con Nacho cuando él todavía estaba con ella", dijo.

Y sumó: "Le puede molestar, está bien que le moleste, de última, es lo que le pasa a ella. Pero a mi me pasa que si una amiga de toda la vida quiere estar con un ex mío, a mi me chupa un huevo porque cuando yo suelto, suelto definitivamente y no siento más nada por esa persona. Pero sé que hay gente a la que no le pasa lo mismo, y que le puede doler".

Nacho y Coty habían sido visto a los besos en un boliche

Vale aclarar que esta suerte de confirmación es la aceptación de que existió también una traición para con Alexis "El Conejo" Quiroga, quien fuera amigo de Nacho y a su vez pareja de la correntina. En su momento lo había negado y hasta el cordobés le creyó. En esa época todavía Nacho salía con La Tora. "No hay nada. A mi tampoco me gustaría empezar una relación en este momento de mi vida, que tengo muchos proyectos, mucho laburo, gracias a Dios. Estoy muy enfocada en eso. Creo que ninguno de los dos quiere. Y el día que surja, si es que surge, vemos", cerró Coty.