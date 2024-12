Nacho Elizalde quiso irse en paz pero Momi lo humilló: "Pequeño gnomo alegre"

Semanas atrás, Nacho Elizalde quedó en medio de la guerra de Luzu TV y Olga cuando confirmó que abandona su lugar en la plataforma de Nico Occhiato por ir a la competencia. El pasado jueves, llegó la despedida definitiva, y el joven se quebró en vivo con un mensaje especial a quien pasa ser su ex jefe.

Si bien Nadie Dice Nada lidera la audiencia con el doble de visualizaciones que Migue Granados, el éxito no se refleja en los sueldos de los empleados por lo que ya son varios lo que abandonan el canal. El influencer fue el encargado de despedirse del programa matutino para días más tarde anunciar su ingreso a Olga.

Nacho Elizalde fue fuertemente criticado por su decisión de dejar Luzu TV por Olga

Por otro lado, Elizalde se despidió de Algo de Música, otro espacio que tenía en Luzu TV los días martes y jueves de 19 a 21 horas: entrevistas a cantantes y productores, eventos musicales y mucho más marcaban la agenda de este proyecto compartido con Pauli Echeverría.

"Quiero agradecer, posta, a la gente que está del otro lado de Luzu, que sepan que amo y siempre voy a amar Luzu ", dijo Nacho en su discurso de despedida, con la voz entrecortada por la emoción. Y es que desde su anuncio no sólo bajó miles de seguidores en sus redes sociales, sino que además fue fuertemente criticado en las diferentes plataformas digitales; además de ser tachado como un "traidor".

La traición de Nacho Elizalde a Occhiato: ¿por plata baila el mono?

Nacho comenzó como productor del primer y en aquel entonces único programa del canal. Con el paso del tiempo, la mente visionaria de Occhiato lo llevó a sentarse como conductor del mismo; por esto y por los millones de proyectos entre los que resaltan viajes, un mundial y varios teatros, el mediático está completamente agradecido.

Sobre esto, explicó: "Las decisiones en este momento de mi vida me llevan a otro lado, pero eso no significa que yo no amo Luzu. Y lo voy a repetir todas las veces que pueda porque Luzu me dio todo ", explicó.

Para tranquilidad de los fanáticos, el emprendedor dejó en claro que nunca hablaría mal del canal donde nació, y por el cual pudo crear su marca de ropa y llegar a Telefe como participante de Bake Off: "Luzu para mi es mi corazón. Que en este momento yo haya tomado otro camino es meramente profesional , no tiene nada que ver con el corazón".

Para finalizar, Elizalde no pidió disculpas por sus decisiones y redobló la apuesta ante las críticas por dejar el canal de Nico Occhiato: "Si me quisieron en Nadie Dice Nada y Algo de Música, espero que me quieran donde esté y como sea", culminó en el cierre de temporada.

El drama recién empieza. Es que desde Luzu, le tiraron el peor de los palos a Nacho Elizalde y, quien leyó un humillante mensaje disfrazado de humor, Romina "Momi " Giardina disparó: "El pequeño gnomo alegre (Nacho) se hizo querer bastante, aunque ahora en otro lado se esté haciendo el importante. Qué raro que con él no haya querido llevarme nos engrampó y en su lugar nos dejó al obelisco de carne", comentó entre risas y gritos de incomodidad.