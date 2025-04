Yanina Latorre tuvo que bajar la cabeza, masticar bronca y darle la razón a Wanda Nara: "Las abogadas de Mauro son tus amigas"

Paren las rotativas. Al parecer, hay muy pocas personas en el territorio nacional que puedan pararle el carro y cantarle las cuarenta a la periodista Yanina Latorre. Una de esas es sin dudas Wanda Nara que no se calló nada en un improvisada entrevista que le hicieron desde el programa de chimentos LAM luego de su gira por Brasil donde grabó la reversión de su canción O Bicho vai Pegar, un clásico de la música en las fiestas latinas.

Es que Latorre está muy acostumbrada a pegar golpes bajos, meterse con lo más íntimo de las personas de la farándula e incomodarse e incluso a hablar sobre temas legales porque tiene contactos muy cercanos a, por ejemplo, el caso judicial que envuelve en polémica a Nara y a su ex marido Mauro Icardi.

Wanda Nara en su última estadía en Brasil

Si bien todo parecía marchar viento en popa, el padre de Francesca e Isabella incumplió varias regulaciones que había puesto la justicia para la revinculación con sus hijas. Es esto lo que terminó de sacar de quicio a la Bad Bitch que pidió expresamente a Latorre que hable con "sus amigas" que bien se sabe, responden al millonario jugador de fútbol.

El que empezó a hablar sobre causas judiciales fue Pepe Ochoa, otro de los periodistas que responden a Ángel de Brito cuando preguntó a Wanda si ella tenía algo que ver con la orden de restricción que se impuso sobre la China Suárez -nueva pareja de Icardi- que solicita que las niñas no estén en su presencia para la revinculación; algo que Wanda desmintió rotundamente poniendo blanco sobre negro y expresando contundente que fueron las niñas quienes pidieron expresamente esa cláusula.

Luego, con toda la charla muy caliente y Nara al borde del colapso por la cantidad de información que tenían los periodistas, Latorre contó que fue la mismísima China quien no las dejó entrar a un cuarto que "tenía la puerta cerrada" y que les dijo que "en unos días" tendrían noticias sobre qué había detrás dejando entrever que podría tratarse de un embarazo entre la actriz y el jugador de fútbol.

Casi adivinando las viles intenciones de Latorre, Wanda contestó tajante: "A mí no me lo dijeron, quizás es algo que las chicas sepan y todavía no me lo hayan querido contar. Supongo que sí es algo así sería Mauro el que debería actuar". Ninguneado otro chisme bajo que había oído Yanina, Wanda arremetió: "Sé que hubo situaciones incómodas para ellas y que sintieron que la casa de ella eran visitas y habían invitados de otras personas y ellas estaban ahí incómodas".

Wanda Nara en su última estadía en Brasil

Para bajar la bruma de sus palabras, la ex conductora de MasterChef se apuró a aclarar: "Después sé que jugaron con su papá y estoy contenta que así haya sido pero cuando llegaron a mi casa sintieron esa angustia". Sin embargo, poco duró la paz porque de nuevo metió el tema legal: "Si sabíamos de esta situación, evitábamos la angustia y el dolor de mis hijas. Se habló y se planeó una cosa y después se hizo lo que él quería", dijo contundente.

Con una Yanina absorta por la respuesta, Wanda salió al ataque y muy fuerte: "Yo entiendo Yanina que las abogadas sean tus amigas pero me parece muy graves las acusaciones que hacen y las cosas que dicen". Tapándole la boca, Yanina disparó: "No tiene nada que ver que sean mis amigas. Desde el momento uno dije que a Mauro y a la China se les fue la mano", refirió nerviosa mientras del otro lado le contestaron: "Es muy fuerte la amenaza que hacen entrelíneas (las abogadas de Mauro) ese es mi único miedo".

China Suárez y Mauro Icardi

De manera irónica, Wanda Nara le pidió a Yanina Latorre que "si tiene contacto con ellas" y "si ellas quieren reclamar cosas, no es lugar la tele". Casi como un milagro, la periodista terminó diciendo que "estaba de su lado en esta" y terminó totalmente domada diciendo: "Tenés razón".