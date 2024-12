Católicos enloquecieron con el sketch de Olga y crece el repudio: ¡Que viva Cristo!

Aunque todos y cada uno de los responsables del stream Mi primo es así se hicieron cargo de que la escena en la que representaron un pesebre viviente fue ofensivo para la mayoría de los profesantes de la religión católica, al menos 70 personas se cobraron en las afueras del canal Olga donde sucedió la transmisión.

Apenas horas después de que el pase de humor terminó, las redes sociales se llenaron de comentarios entre homodiantes y antisemitistas. La escena pegó fuerte entre los católicos más conservadores que decidieron realizar un repudio que tuvo como principal performance la lectura de un comunicado y el rezo del rosario.

El pesebre viviente de Olga no cayó bien a algunos católicos

Llamó la atención la cantidad de personas jóvenes que se reunieron para manifestarse en contra de Olga. En el summum del repudio, dos mujeres se pusieron un velo, se arrodillaron y gritaron "¡Que viva Cristo".

Del otro lado de la vereda -literalmente- decenas de fans del programa en el que participan Noelia Custodio, Martín Recchimuzzi, Tomás Kirzner y la genia de Evelyn Botto. Las decenas de personas que también estuvieron presentes en la transmisión de Olga coincidieron en un punto: Argentina es un país democrático y todos pueden expresar su opinión.

Al terminar la transmisión, todo el equipo salió a responder preguntas y Tomás Kirzner, el más señalado por encarnar al niño Jesús en la representación, respondió: "Amamos al público de Olga y comprenden la postura ante las personas que vinieron a manifestarse pacíficamente y está perfecto".

Sin embargo, el otro lado de la vereda estaba prendida fuego. BigBang accedió al testimonio de Adrián Bet del grupo católico Misioneros de la Cristinadad que explicó con lujo de detalles por qué estaban congregados en la esquina de Humboldt y Cabrera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "Nos propusimos hacer un acto de desagravio", empezó.

El grupo Misioneros de la Cristinadad organizó el repudio al frente del estudio de Olga

Bet describió el pesebre de Olga como "una parodia muy subida de tono del nacimiento en Belén". Sobre esto, confesó: "Nos hirió profundamente". Al mismo tiempo, expresó: "Pedimos por la conversión de esta gente y que tomen conciencia de lo que han hecho porque ofenden a millones de católicos en Argentina".

Al llegar a la esquina repleta de católicos, se escuchaba sólo una palabra "blasfemia". Respecto a esto, el referente católico explicó: "La blasfemia es uno de los peores pecados que puede existir porque estás ofendiendo a la majestad de Dios".

Además, describió el acto: "Si ves el video, hay un parto de una señora que hace de Virgen María totalmente ridícula y después ponen a un tipo vestido de gatúbela con connotaciones claramente homosexuales intentando tener algún tipo de relación sexual con Jesús. Es totalmente ofensivo", replicó.

Incluso, Adrián Bet, se notó preocupado por lo que podría suceder desde el plano espiritual en caso de seguir con ese tipo de representaciones: "Que ellos se arrepientan y que Dios no mande el castigo que se merece esta gente porque cuando te metés con Dios te exponés a un castigo vos y tu familia", expresó y añadió: "Le pedimos a dios que con nuestro sacrificio no les pase nada a ellos y no le pase nada a la Argentina. Encontré a mi hija llorando por lo que pasó durante la semana".

Consultado sobre por qué fueron con todo el peso de la manifestación contra los comunicadores y no con el presidente Javier Milei que expresó que el Papa Francisco es "el representante del maligno en la Tierra", Bet replicó: "Dentro de nuestra sociedad vas a encontrar un montón de manifestaciones con las que podés coincidir o no, tampoco podés salir a contestar a todos. En Olga, todo el tiempo están bardeando a la Iglesia católica, nosotros nunca reaccionamos contra esto que consideramos muchísimo más grave".

En a misma línea Adrián Bet quiso definir al presidente y explicó: "(Javier) Milei es liberal, es libertario tiene una ensalada en la cabeza que no sabe lo que es. Si vos vas a salir a hacer un acto de desagravio por cualquier estúpido te la pasás todo el día en la calle. Cuántas taradeces dice Milei por minuto...", terminó.