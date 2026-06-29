Nancy Pazos explotó por la designación de Santilli para reemplazar a Adorni: "Chupó todas las que había que chupar"

La reciente designación de Diego Santilli como Jefe de Gabinete, tras la accidentada salida de Manuel Adorni, no pasó desapercibida, especialmente por las controvertidas declaraciones de su exesposa, la periodista Nancy Pazos.

En una intervención cargada de ironía y crítica, Pazos no dudó en calificar el ascenso de Santilli como un ejemplo más de la dinámica interna del gobierno libertario liderado por Javier Milei: " Chupó todas las que había que chupar ", afirmó sin rodeos, refiriéndose a las estrategias políticas que, según ella, habrían llevado al "Colo" a consolidarse en el poder.

Nancy Pazos

De origen peronista y con una extensa trayectoria en el PRO, Santilli supo ser camaleónico y adaptarse a los vaivenes políticos; así, entre sus cargos tuvo una vicejefatura de Gobierno porteño junto a Horacio Rodríguez Larreta y, tras el triunfo de Milei en 2023, decidió cambiar de rumbo. En 2025, se presentó como candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, reemplazando a José Luis Espert. Su desempeño lo llevó a ocupar el Ministerio del Interior y, ahora, la Jefatura de Gabinete... Santilli parece un tapón de emergencia para disimular escándalos políticos libertarios.

Nancy Pazos, quien compartió 20 años de vida con Santilli entre 1993 y 2013 y es madre de sus tres hijos, no escatimó en críticas hacia su expareja: "Si hay algo que es Santilli es casta, olvidate, es casta absoluta", aseguró durante su programa en C5N. Para Pazos, esta designación no representa un cambio significativo en la gestión libertaria: " Este Gobierno va a seguir siendo la misma mierda . Cambiarán los modos. Queda desnuda la toma de decisiones de Milei".

Nancy Pazos y Diego Santilli

En un análisis más profundo sobre la interna del oficialismo, Pazos señaló que el ascenso de Santilli se debe a su capacidad para adaptarse a las dinámicas del poder: "Muy obediente, claramente hizo bien el trabajo de llevarse excelentemente bien con Karina, con el presidente y con Santiago Caputo", explicó. La periodista también se refirió al saliente Adorni, describiéndolo como "un hombre a condenar": "Hay que ver cómo lo contienen. Es un hombre a condenar... no le quedaba nadie al lado".

A pesar de sus críticas al oficialismo, Nancy Pazos reconoció en redes sociales que Santilli podría ser una mejor opción que Manuel Adorni: "Es mil veces mejor para el país y para la democracia Santilli que Adorni. Y creo que lo piensa todo el periodismo argentino y la clase política". Sin embargo, dejó claro que su análisis no está influido por su pasado personal con el político: "13 años hace que dejé de estar con Santilli. Él es hoy otra persona. Y yo también. Por suerte".