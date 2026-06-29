De la "honestidad" al bajón anímico: Milei lloró por Adorni pero le entregó el Gabinete al "Colo" Santilli

El presidente Javier Milei rompió el silencio tras el secreto a voces que se sostenía desde el jueves pasado en Casa Rosada: la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. En una entrevista con el medio oficialista LN+, el mandatario abordó las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito que pesan sobre el exfuncionario, defendió su presunción de inocencia y apuntó contra los medios de comunicación por lo que consideró una "campaña de ataques desmedidos".

Según él, la salida de Adorni no tiene nada que ver con una posible interpelación ni con la investigación judicial en curso y, sobre esto preguntó contundente al periodista Luis Majul: "¿Hay sentencia? No se puede condenar a un hombre inocente", enfatizó, dejando en claro su postura sobre la situación judicial del exjefe de Gabinete.

Manuel Adorni

Según el Presidente de las fuerzas del cielo, Adorni decidió dar un paso al costado debido a los ataques personales que recibió, los cuales también afectaron a su familia: "Manuel consideró que eran inadmisibles los niveles de ataque que estaba recibiendo. Sus hijos y su mujer también fueron objeto de agresiones. Eso hizo que directamente dijera que su renuncia era indeclinable. Él no está condenado. Hay un proceso de investigación ", explicó.

Milei insistió en que no se puede prejuzgar a alguien sin una resolución judicial firme. "¿La Justicia se expidió? ¿Hay una sentencia? ¿Qué es eso de andar sentenciando y ejecutando gente antes de que se expida la Justicia?", cuestionó, subrayando que sigue confiando en la honestidad de Adorni y, en esa misma línea, definió: "Es una persona honesta. Esto obedece a que la situación ha escalado de una manera tal que, frente a las agresiones hacia su familia, decidió dar un paso al costado", agregó.

Karina Milei, Javier Milei y Manuel Adorni

El mandatario también rechazó las críticas que sugieren que la permanencia de Adorni en su cargo podría haber perjudicado al oficialismo: "No lo comparto en lo más mínimo. Condenar a un inocente es injusto, y eso siempre lleva a malas decisiones", afirmó, en línea con los principios que dice defender en su próximo libro titulado La moral como política de Estado.

Milei no perdió la oportunidad para arremeter contra los medios de comunicación, a quienes acusó de distorsionar la realidad y de actuar con mala fe: "El que suele mentir es el periodismo. Estamos cansados de ver cómo editan respuestas, las acomodan. Manuel ya está afuera. Si la Justicia demuestra que es inocente, eso va a evidenciar lo mal y horrible que trabajan los medios de comunicación ", sentenció.

La carta de renuncia de Adorni

Además, comparó la postura de su gobierno frente a este tipo de situaciones con las actitudes del kirchnerismo en el pasado. "Si los argentinos se dejaban engañar por la situación de una persona que solo es investigada... Tuvo la grandeza además de correrse y enfrentar a la Justicia sin problemas, no como otros casos en los que se han mantenido en el cargo. Ni hablar durante el kirchnerismo", disparó.

La designación de Diego Santilli

Era jueves y la que presionó mientras Milei estaba en España fue Patricia Bullrich que se reunió con Karina para decirle que la cabeza de Adorni estaba al caer. Es allí cuando empezaron a rumiar el nombre de Santilli que finalmente quedó inamovible y tras la salida de Adorni, Milei decidió designar a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, una decisión que, según explicó, responde a una estrategia política y administrativa más amplia: "Es un movimiento equivalente al que en su momento hicimos con Guillermo Francos. Lo que vamos a hacer ahora nuevamente es fusionar al Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete", explicó.

Milei destacó las credenciales de Santilli para asumir el cargo: "Gran parte del trabajo tiene que ver con la relación con los gobernadores. Eso requiere de músculo político. Desde mi punto de vista, Santilli es un gran trabajador, que conoce el oficio". Además, señaló que esta decisión sigue el mismo criterio utilizado previamente para designar a Guillermo Francos y busca fortalecer la gestión del gobierno.

El Presidente también reveló que la salida de Adorni no lo tomó por sorpresa, ya que él y su hermana Karina Milei habían notado un "deterioro anímico" en el exfuncionario: "Lo que nosotros notamos con mi hermana es un deterioro anímico de Manuel. Teníamos que tener una solución por si él en algún momento decidía no seguir. No podemos estar librados al azar", afirmó.

Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia.



Creo en los proyectos colectivos, no en los individuales. Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente... https://t.co/i3mmohafvc — Diego Santilli (@diegosantilli) June 28, 2026

La llegada de Santilli al Gabinete fue bien recibida por algunos sectores del arco político, incluidos referentes como Mauricio Macri, según destacó Milei: "Me parecen interesantes las respuestas del arco político sobre la llegada de Diego. Nosotros teníamos claro que para esta situación debíamos volver al formato anterior de unir al Ministerio del Interior con la Jefatura de Gabinete. En ese sentido, el trabajo que hizo Diego desde la cartera del Interior fue extraordinario. Facilitó mucho las cosas en el Congreso", explicó.