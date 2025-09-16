De "golpista" a "pelotuda" sin escalas: Mariana Brey defendió a Milei sin fundamentos y Nancy Pazos la destrozó en vivo

Mientras jubilados, estudiantes y trabajadores públicos luchan día a día contra la motosierra de Javier Milei, hay quienes hacen la vista al costado y defienden sus políticas: Mariana Brey por ejemplo. La comunicadora volvió a quedar expuesta en televisión al defender, una vez más y sin demasiados argumentos, a La Libertad Avanza. No sorprende, ya que con las comodidades personales que goza, poco parece importarle el impacto real de las decisiones del mandatario sobre la vida cotidiana de la mayoría. El problema no es su postura ideológica, sino la pobreza de sus fundamentos: y en este contexto se cruzó con Nancy Pazos en A La Barbarossa.

Por defender a Milei, Mariana Brey se cruzó con Nancy Pazos

Brey intentó instalar que existen críticas desmedidas contra el Poder Ejecutivo y, como ejemplo, mencionó el levantamiento del cepo cambiario, minimizando las advertencias sobre inflación. Su argumento quedó rápidamente en evidencia cuando Pazos le interrumpió: "¿A costa de qué? ¿Por qué perdió las elecciones?".

Cuando alguien sin herramientas sólidas queda acorralado, suele reaccionar con frases vacías: "Y a costa de qué va a ser, vos que hacés futurología, vos que sabés tanto lo que va a pasar en el 2026, en el 2027", contestó Brey en un contraataque vacío.

Fiel a su estilo de repetir slogans oficialistas más que de elaborar reflexiones propias, Brey acusó a Pazos de ser parte de la oposición golpista que busca que el gobierno de Milei "no llegue a octubre".

La respuesta de Nancy fue contundente: "No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo; acto seguido bancarme a esta pelotuda diciendo que soy golpista...". El insulto generó tensión en el piso y obligó a Georgina Barbarossa, María Pía Shaw y Analía Franchín a intervenir para calmar las aguas.

Nancy Pazos contra Mariana Brey en X

Más tarde, la periodista política redobló la apuesta en redes sociales con un simple "#Pelotuda", reafirmando lo que ya había dicho al aire. Lo que queda claro es que el choque entre Brey y Pazos no es nuevo, pero también que Mariana, por más espacio que tenga en la televisión, carece de preparación intelectual para sostener debates de peso político: sus intervenciones no suman análisis ni perspectiva, solo repiten frases hechas.