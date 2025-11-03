Nicki Nicole triunfa con Tan Biónica mientras Lamine Yamal habla de la infidelidad

La relación de Nicki Nicole y Lamine Yamal sorprendió a más de uno por la diferencia de edad entre los jóvenes. Sin embargo, la historia de amor duró un suspiro y fue el propio futbolista quien salió a confirmar su separación; mientras la cantante fue tendencia por su nuevo proyecto musical con Tan Biónica.

El deportista habló en el programa D Corazón de la televisión española: " No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad . Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación", dijo sin vueltas.

Se confirmó: Nicki Nicole y Lamine Yamal separados

En redes sociales se instaló la teoría de una supuesta infidelidad, así como se viralizó un video donde la ahora ex pareja no tenía buen trato. En diálogo con el periodista Javier Hoyos, Yamal dejó en claro que la decisión fue consensuada, ya que ambos priorizaron el respeto y el cariño que se tienen, y que no hubo terceros en discordia, pese a los rumores que lo vincularon a él con Anna Gengoso: "No le he sido infiel ni he estado con otra persona".

El bombazo de Nicky con Tan Biónica

Mientras los rumores y las noticias sobre su relación con Lamine Yamal son el tema del momento tanto en España como en Argentina, Nicki Nicole se centró en su carrera y en este contexto, reapareció en sus redes para anunciar su nueva colaboración con Tan Biónica, en el marco del proyecto El Regreso, álbum que llega tras el retorno de la banda que se separó en 2016 y volvió al ruedo en 2023.

"El que salió / Los intentos @tanbionica. Este 4 de noviembre por fin sale Boquitas Pintadas. Gracias chicos por dejarme ser parte", escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a un video donde se la ve cantar a capella el inicio de la canción, para luego dar paso al ingreso de Chano Charpentier y el resto de la banda, en un clima de complicidad y emoción.

Boquitas Pintadas es una de las canciones de Tan Biónica que nunca se grabó ni fue parte de un disco, mucho menos se pensó en un videoclip. Pero cuando la banda regresó a los escenarios, Nicki la eligió para deleitar al público y desde allí anunció la propuesta de grabarla y que salga en todas las plataformas, ya que sólo estaba disponible en Youtube.

La publicación de Nicki Nicole generó una ola de comentarios de emoción; Bambi replicó una de sus frases en el clip de bloopers: "Uh, salgo re bien" y Diega escribió un mensaje más pasional: "Gracias por revivirnos esta canción, Naiki. Será eterna a partir de ahora". En X, Chano Charpentier también se hizo eco del resultado: "No saben cómo cantó Nicki. En el clip es un ángel inexplicable, caído de un cuento. Nuestros respetos a la número 1".