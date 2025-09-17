Nico Occhiato explotó tras el pedido de disculpas de Franzoni: "Más por las críticas de Twitter que por el daño"

Sin dudas, el tema del momento es el chiste de mal gusto que hizo Agustín Franzoni al revelar que guarda videos íntimos de una ex pareja y hasta insinuar que podría venderlos en un futuro. Las declaraciones del influencer se viralizaron rápidamente en redes sociales y la presión mediática lo obligó a pedir disculpas, aunque estas sonaron forzadas.

"Al estar hablando tanto tiempo, a veces uno se equivoca e intentando ser gracioso o lo que sea la pifia", expresó el conductor en un móvil con el programa Puro Show. Y aunque justificó sus dichos por las largas horas que pasa frente a un micrófono, lo cierto es que si una persona no tiene intenciones de difundir material íntimo de otra, no bromea al respecto, sin importar cuánto tiempo esté al aire.

Franzoni pidió disculpas por sus declaraciones, pero no convenció ni a Flor Jazmín Peña ni a Occhiato

En su descargo, Franzoni intentó explicar la dinámica del programa: "Entiendo que lo relaciones con Flor (Jazmín Peña), pero en ningún momento tuvo que ver con eso". Luego se quitó responsabilidad y agregó: "Es humor y a veces en el stream jugamos muy al límite, muy al borde".

Lejos de mostrarse arrepentido, el influencer se respaldó en el argumento del "chiste" y en cierta victimización, al tiempo que buscó aclarar que nunca nombró a Flor Jazmín Peña, culpando a los medios de relacionar sus dichos con la bailarina: "No tiene que ver con ella. Pido disculpas si le llegó y le ofendió, sabe que la respeto muchísimo, fue una persona muy importante para mí. Ella sabe que sería incapaz de hacer algo como eso".

Por su parte, Nico Occhiato decidió salir a responder al escuchar el tibio pedido de disculpas hacia su novia: "Acompañándola con mucha bronca, con enojo. Me pareció una falta de respeto", declaró en un móvil a la salida de Luzu TV.

Aunque Franzoni insistió en que sus palabras no estaban dirigidas a Flor Jazmín, Occhiato remarcó un detalle: "Pero pusieron la cortina del programa dos veces". Es que cuando el influencer habló de los videos íntimos de su ex, desde la producción hicieron sonar al aire la canción característica de Nadie Dice Nada.

Finalmente, el conductor de La Voz dejó en claro que no cree en las disculpas de Franzoni: "Las disculpas vinieron más por las críticas de Twitter que por el daño que se hizo", señaló, y subrayó que el joven nunca se comunicó en privado con Flor Jazmín, sino que solo salió a defenderse públicamente.