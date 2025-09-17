Flor Jazmín Peña sobre los videos de Agus Franzoni: "No me va a quedar otra opción que recurrir a la Justicia"

Luego de la confesión de Agus Franzoni acerca de que tenía videos íntimos con sus ex parejas, Flor Jazmín Peña -una de ellas- reveló que irá a la Justicia por sentirse completamente expuesta y amenazada por sus declaraciones. Mientras tanto, el influencer aseguró que su afirmación había sido en el marco de "un chiste", aunque reconoció que no es una temática apta para el humor.

"No me va a quedar otra opción que recurrir a la Justicia, pero no puedo creer tener que recurrir a un abogado por un ex", lamentó Peña en una carta que le envió al conductor Ángel de Brito y que este leyó al aire de LAM, por América TV. La mujer, en pareja con Nicolás Occhiato, tiene una historia pasada con Franzoni, quien también era amigo del dueño de Luzu TV antes de que se concrete el triángulo amoroso.

"Yo hasta ayer hablaba bien de él porque entendía que lo que decía tenía que ver con un enojo, con un dolor. Pero ya pasaron dos años y tampoco es que le fui infiel con Nico. Siempre mantuvimos mucha honestidad, pero se ve que cambió. Por eso estoy muy shockeada", remarcó la joven influencer. "Me da una vergüenza total. No puedo creer lo que dice. Tampoco puedo creer cómo nadie de ahí le frena el carro. Y encima ponen la cortina del programa en el que trabajo como para que quede aún más claro de quién habla. Quienes lo acompañan, encima, se cagan de risa. Inclusive las mujeres de la mesa", señaló Peña en su descargo.

Agustín Franzoni, Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato

En ese sentido, Franzoni se disculpó al aire de su programa de streaming en La Casa y también habló por sus compañeros, a partir de las críticas en su contra porque no lo frenaron. "Creo que me conocen y saben que soy incapaz de hacer algo así. Y por eso fue que siguió la dinámica", explicó.

"Subieron un clip medio fuera de contexto. Quería aclarar que fue un chiste. Nada de lo que se dijo es cierto. No tengo ningún flash drive con videos de mi ex ni nada. Fue en un contexto de juego, que estábamos jugando; un juego de parejas donde todos estábamos boludeando. Y lo tiré como un chiste. La gente que me conoce, que mira el programa, sabe cómo soy", había dicho segundos antes Franzoni.

Por otro lado, el influencer aseguró entender cómo funcionan las redes y, aunque se encargó de hacerlo 24 horas antes, declaró que no avala para nada ese tipo de humor. "Sé que no es un tema para hacer chistes justamente. Y no estoy de acuerdo. Pero son cosas que pueden suceder estando al aire", agregó. Por el lado de Peña, en su descargó a LAM, criticó la situación por la vergüenza que le da hablar de "algo tan íntimo", que le llegará a sus padres, por ejemplo. "Y tener que hablar de esto porque a él se le ocurrió hacer un chiste al aire, que no sé qué tan chiste es porque hasta lo siento como una amenaza", añadió.

Agus Franzoni.

"Está diciendo al aire que tiene videos íntimos míos y que los tiene para poder hacer con ellos lo que quiera. De todas las cosas que ha dicho es la primera vez que te hablo así, pero es que me siento completamente vulnerada. Roza cualquier tipo de límite lo que está exponiendo", rechazó Peña. "Tampoco me puedo quedar de brazos cruzados confiada de que no va a hacer nada con eso. Por eso esta vez siento que cruzó una línea. Así que esto es lo que tengo para decir: estoy que no lo puedo creer", sumó.