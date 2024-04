Ninguneada y ofendida, Yanina Latorre cargó fuerte contra una actitud de la China Suárez

Ay, ay, ay. Quién puede comprender las reacciones de la China Suárez con la prensa; esta vez se cruzó con las picantes angelitas de LAM a quienes ninguneó y no respondió ni media pregunta que le hicieron.

La modelo acababa de aterrizar en el aeropuerto de Aeroparque vestida de punta en blanco, pero sorprendió quién la acompañaba: el cantante Lauty Gram con quien estaría teniendo una conflictiva relación amorosa.

China Suárez y Lauty Gram

Es que la diferencia de edades -ella de 32 y él 22- parecen tener bastante peso. Se rumoreó que ambos fueron a las paradisíacas playas brasileñas, más precisamente Praia do Forte y allí habrían tenido un conflicto que casi les cuesta la separación.

"Me cuentan que la China estaba con Lautygramcito en el restaurante del hotel en el que están parando en Brasil, tuvieron una discusión, él se levantó y la dejó sola. La típica de cuando las cosas no están claras, insistís con viajes y ¡es irremontable!", dijo la periodista de espectáculos Pochi en su cuenta Gossipeame.

El notición sobre la pelea de la China y su posible nuevo novio

Es por eso tal vez que la nota con la actriz era importantísima para el séquito de Ángel de Brito que se tomaron el trabajo de esperarla ni bien bajaba del avión. Lo que no se imaginaron nunca es la tensa, fría y despectiva actitud que tuvo la China con Dolores, la notera enviada.

La pregunta obligada es si había reconciliación después de los tremendos rumores de separación y drama entre ellos. La respuesta fue un frío silencio; la situación parecía increíble para la notera de LAM que insistentemente quería saber si, por ejemplo, sacarían una nueva canción juntos.

Implacable y muy seria, la China siguió caminando como si nada. Aunque sí dijo algo: "¿Me dejás pasar por favor? Dolores, que estaba casi corriendo detrás de la cantante, le contestó que tenía la libertad para pasar por donde quisiera. Sin embargo no logró sacarle ni media palabra.

El dramón sobrevino cuando Yanina Latorre vio la entrevista y se sacó de quicio: "¡Qué odio nos tiene ella!", dijo indignada y sí le dio la derecha a Lauty, que muy tímidamente contestó con monosílabos las preguntas de la notera: "Él, mal que mal, un poquito respondió, bajo amenaza de muerte. Ella no lo debe dejar hablar", dijo venenosamente.

Yanina Latorre

"No quisieron hablar, pero están juntos", alcanzó a decir de Brito que no quiso opinar mucho sobre la actitud de la ex de Benjamín Vicuña.

Las angelitas, en cambio, se concentraron más en destrozarla: "Todos quieren ser famosos, todos quieren tener 10 millones de seguidores y después cuando una persona va a hacerle una entrevista, nada", dijo Marixa Balli.

Marixa Balli

Yanina, le contestó impiadosamente: "Acá lo que se habla de ella es lo que pasa. Es lo que cuentan los protagonistas", dijo entre risas irónicas y maliciosas. Marixa volvió a arremeter: "Acá lo que se habla de ella es lo que pasa. Es lo que cuentan los protagonistas".

Latorre, ninguna mosquita muerta

Latorre se queja de la actitud despectiva de la China y del "odio" que le tiene a su programa de chimentos cuando, la mismo tiempo, insulta, desmerece y llena de odio a sus seguidores criticando a quienes no piensan como ella.

Solo para ejemplificar, hay que remontarse al 3 de abril cuando, una vez más cruzó a la periodista Julia Mengolini en su cuenta oficial de X (antes Twitter). El conflicto empezó cuando reposteó un tweet de una dudosa cuenta que decía: "Mengolini tiene una casa en Capital, un bar de dos pisos y terraza, una radio, una mansión en el sur con salida propia al lago y es sobrina de unos de los hombres más ricos de Latinoamérica. Es parte de la elite económica".

El último tweet entre Latorre y Mengolini

Latorre no solo reposteó esos dichos sino que disparó un fuerte ataque: "Mengolini es el ser más nefasto y cínico del kirchnerismo". Claro que la mismísima Julia no se quedó atrás: "A esta mamarracha troll hay que bloquearla también. No es anónima pero tiene otras características de un troll: es mala, hace bullying y es fea", dijo sumándose a la campaña en X que propone bloquear a cuentas manejadas por libertarios que comparten información falsa o mensajes de odio.

Claro que el conflicto lo terminó escalando a niveles impresionante Latorre que le contestó vulgarmente: "Feo era Fito Páez y te lo comías como a tantos otros para trepar. Seguí bloqueando para no ver lo que te dicen (no arrobo a la pautera porque me bloqueó)".