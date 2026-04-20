No fue la grieta: Ricardo Darín reveló qué lo distanció de Luis Brandoni en los últimos años

Ricardo Darín lamentó el fallecimiento de quien fuera su gran amigo y colega Luis Brandoni, con quien compartió elencos notables y programas emblemáticos como Mi Cuñado. Al mismo tiempo, despejó las dudas alrededor de las razones de su distanciamiento en los últimos años y explicó que la muerte de su hermana Alejandra Darín -y lo que sucedió entre los tres antes y después- cambió las cosas por completo.

"Conmigo tuvo gestos maravillosos y también de los otros. Pero recuerdo los maravillosos. Después la vida, él era de opinión elevada y no se quedaba callado. Tuvo encuentros con mi hermana cuando estaba al frente de la Asociación Argentina de Actores (AAA). Criticó duramente a mi hermana, pero mi tendencia siempre fue tratar de entenderlo y comprenderlo", precisó el actor ante el panel de A la Barbarossa por Telefe.

Alejandra Darín encabezó durante muchos años la AAA y es un hecho que su gestión tuvo una fuerte impronta peronista, completamente distanciada del fallecido integrante histórico de la Unión Cívica Radical (UCR). La actriz falleció el 15 de enero de 2025, tras años de pelea contra una difícil enfermedad. Según relató el actor, Brandoni no pudo diferenciar esa rivalidad con la amistad con él.

Cuando la panelista Analía Franchín le preguntó si había sido la grieta política lo que los había dividido, Darín relativizó la respuesta. "Fue algo más personal. Yo de todos modos creo que ahí se produjo un distanciamento. No me quiero esconder ni ser hipócrita. Se produjo un distanciamiento a punto tal que cuando falleció mi hermana no me llamó", confesó, en un ejemplo perfecto de cómo había afectado en su relación la situación de la AAA.

Ricardo Darín y Luis Brandoni.

"Él era muy fuerte y muy encendido en sus opiniones. Eso lo llevó a cosas de enfrentamiento con gente que no hubiese deseado. Y estoy seguro de que si con mi hermana hubiese tenido un mano a mano, se hubiese solucionado todo. Yo quiero mucho a su familia, y lo recuerdo de esa forma", reconoció Darín, golpeado por la triste noticia de su partida.

Al mismo tiempo, el protagonista de Nueve Reinas afirmó que Brandoni "va a ser recordado" porque "era un actor tremendo", en una demostración práctica acerca de que las diferencias en vida y el enfrentamiento de los últimos años, no cambió su percepción profesional hacia quien fuera su gran amigo y uno de los colegas con quien más pantalla compartió.