"Gracias por todo, Beto": actores, directores, periodistas y dirigentes políticos despidieron a Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años no solo dejó un vacío en los escenarios y las pantallas: abrió una herida profunda en la cultura argentina. A pocas horas de confirmarse la noticia, anunciada por el productor Carlos Rottemberg, las redes sociales se poblaron de mensajes que, más que despedidas, fueron intentos de aferrarse a una figura que parecía eterna. Brandoni murió tras sufrir un hematoma provocado por una caída en su casa, luego de permanecer internado en terapia intensiva. Pero su partida excede la noticia: es la despedida de una generación, de una forma de actuar y de entender el oficio.

Uno de los primeros en expresar el impacto fue Marcelo De Bellis, quien escribió con una emoción difícil de disimular: "Jamás te irás, Luis... GIGANTE. Eras, sos y serás todo encanto y verdad. El mejor de todos los mejores. Tristeza. Luz para tu alma". Sus palabras sintetizaron un sentimiento compartido: Brandoni no era solo un actor admirado, sino una presencia que trascendía lo artístico.

También el director y guionista Mario Segade lo despidió con respeto: "Ha muerto Luis Brandoni. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. QEPD, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos". Y el humorista gráfico Cristian "Nik" Dzwonik eligió una despedida breve pero cargada de afecto: "Falleció a los 86 años Luis Brandoni. Siempre en nuestros corazones, querido Beto".

Ha muerto Luis Brandoni. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. Qepd, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos. — mario segade (@segademario) April 20, 2026

Entre quienes compartieron trabajo con él, el dolor fue aún más íntimo. Diego Pérez escribió: "Gracias maestro querido, qué placer tuve de haberte conocido y trabajado junto a vos. Beto querido, qué actor descomunal, se pierde la escena nacional, estoy destrozado, besos al cielo Beto querido". En la misma línea, el productor Axel Kuschevatzky trazó un retrato más amplio: "Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años".

Y agregó, desde una mirada personal: "Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida, y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo". Para cerrar con una definición que se multiplicó en redes: "¿Irreemplazable? Absolutamente". La despedida de Soledad Silveyra tuvo un peso especial. No solo por el vínculo personal, sino porque compartían escenario en su última obra. "Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura", escribió. Y agregó, en un gesto de cercanía hacia la esposa del actor: "Saula Benavente, estoy contigo y con la familia".

Tristeza profunda por tu partida, queridisimo amigo y entrañable compañero de ganadas y perdidas ,estoy acostumbrada a los adióses, pero este me llegó muy hondo Te abrazo con el alma Luis Brandoni — Graciela Borges (@borgesgra) April 20, 2026

También Graciela Borges expresó su tristeza: "Tristeza profunda por tu partida, queridisimo amigo y entrañable compañero de ganadas y perdidas ,estoy acostumbrada a los adióses, pero este me llegó muy hondo Te abrazo con el alma Luis Brandoni Desde el periodismo de espectáculos, Laura Ubfal lo definió como "vigente hasta el final" y aseguró: "Se lo va a extrañar mucho". Mientras que Ángel de Brito lo recordó como "tipazo, un actorazo, un grande", y lo despidió "con absoluto respeto y admiración".

El mensaje de su amigo y colega Eduardo Blanco fue uno de los más extensos y sentidos: "¡Gracias por todo Beto! Por todo el aprendizaje que me representó como actor tener la fortuna de compartir un escenario tanto tiempo con vos, por tu entrega, tu compromiso, tu profesionalidad y tu enorme talento". Y continuó: "Nos emocionaste, nos divertiste, nos invitaste a reflexionar sobre muchos temas de la vida y siempre con una seriedad y una entrega que me emociona".

Finalmente, cerró: "Estoy triste y desde aquí, en Madrid donde estoy te abrazo, te despido y te aplaudo". Las despedidas no se limitaron al ámbito artístico. Desde el Gobierno, el secretario de Cultura Leonardo Cifelli expresó: "Lamento profundamente el fallecimiento de Luis 'Beto' Brandoni, una de las grandes figuras de la cultura argentina".

Beto fue talento, carácter y coraje. De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final.



Un artista único y un hombre excepcional, que me acompañó en la boleta de 2023.



Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos. pic.twitter.com/6WPoCE0qYu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 20, 2026

Y destacó: "Fue mucho más que un actor extraordinario: un emblema de nuestra identidad cultural, un intérprete que supo retratar como pocos el alma argentina".La ex ministra Patricia Bullrich también lo recordó: "Beto fue talento, carácter y coraje. De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final. Un artista único y un hombre excepcional".