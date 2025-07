Mediocre, extorsionadora y mala madre: Yanina Latorre cruzó a Fernanda Iglesias tras ventilar una nueva infidelidad de "Puntita"

Yanina Latorre cruzó a su colega Fernanda Iglesias, a quien tildó de mediocre, extorsionadora y mala madre, luego de que filtrara una nueva infidelidad de su pareja, el comentarista deportivo Diego Latorre. Ante la información que la ex Duro de Domar sacó a la luz, la integrante de LAM respondió con altura y le bajó el precio al "desliz" que pudo haber tenido su marido desde hace 31 años.

"Mucho no hay para agregar. Esto te grafica, Fernanda. Porque vos sos una pobre chica que te metieron los cuernos y encima te dejaron. Y a vos te desestabiliza el cuerno. ¿Creés que a mí me pasa lo mismo? Me chupa tres huevos, seguí buscando para lastimarme. Encima sos tan mediocre, pero tan mediocre, que vos misma públicamente contás que extorsionás y amenazás", lanzó Yanina al aire de su programa Sálvese quien pueda.

Además, la periodista de América TV le reprochó que le busca "mierda" a su pareja. "¿Sabés por qué, reina? Porque yo estoy acá y vos en tu casa seguramente mirándome y ahora vas a hacer más historias para los 100 mil seguidores pedorros que tenés, porque no llegaste a nada por algo", disparó.

Luego enumeró algunas de las contras públicas que rodean a Iglesias, cuando le dijo que no dura en ningún trabajo, que golpeó a Andrea Taboada y que cuenta con denuncias de violencia en Canal 9, porque maltrataba trabajadores. También recordó una oportunidad en la que fue a un programa de Carlos Monti descalza porque creía que la productora de él era la supuesta amante de su marido.

Yanina y Diego Latorre de vacaciones.

"¿Por qué no hacés algo que me lastime? ¿Qué carajo le buscás mierda a Diego?", se preguntó Latorre. "Qué puedo esperar de una mina que un día se fue a vivir a España, dejó a su hijo tiradito en el colegio, le chupó tres huevos, empezó una vida y cuando se enteró que el marido la cagaba vino porque el marido la cagaba, no porque el hijo la necesitaba", recordó.

El carpetazo familiar no se detuvo allí, ya que luego contó que dejó a su hija en Europa. "No tenés instinto materno. No pudiste formar una familia. ¿Qué puedo esperar de una mina que el sábado quiere arroz y en lugar de hablarlo con el ex marido lo extorsiona en redes para que se lo lleve? Acordate cuando te pegó y lo denunciaste, te enojaste porque hicieron el tema en el programa de Doman. Sos mala compañera", cerró Latorre en su programa..

No lo negó ni lo afirmó

En relación a la infidelidad en cuestión, Yanina no la negó ni la afirmó, aunque soltó algunas frases que demuestran lo que sucedió. "Después de 30 años de casados, la vida es una familia armónica. Un compañerismo. Yo hago, vos hacés. Y no estoy hablando de pareja abierta. Cada uno vive como puede. Para mí es mucho más importante el compañerismo, el viaje, la charla. Hay cosas que no mirás, te hacés la boluda o se hace el boludo. Son 31 años. Tengo 56. La vida no es una utopía. Cada una se entiende como quiere con el marido. Cada uno pacta acuerdo", explicó al aire de LAM.

Luego aseguró que le da lástima la gente que "bardea" porque no saben la verdad. También señaló que no está con él por cuestiones económicas porque gana "mucha guita". "Me va muy bien. Yo no necesito a nadie que me mantenga. Nunca en la vida creí que iba a laburar tanto. Yo vivo con Diego porque nosotros la pasamos bien juntos, nos gusta estar juntos, tenemos cada uno sus espacios, a mí no me gustan las acciones simbióticas, él no me controla, yo no lo controlo, viajamos, compartimos, criamos muy bien a nuestros hijos", detalló.

Yanina y Diego Latorre llevan 31 años juntos.

"Toda la vida fuimos iguales", continuó. "Yo soy muy independiente. A mí no me gustan los vínculos tóxicos. Yo no soy celosa. Es que ni siquiera tengo una pareja abierta. Entiendo que puede haber deslices en la vida de una persona, no te gusta siempre lo mismo, son muchos años", añadió. "Me preocupa mucho más padecer extorsión o que mis hijos se sientan acosados o que mi mamá que tiene 85 años y hace cuatro días que está desesperada mirando el teléfono creyendo que yo voy a sufrir, que esto", reconoció. "De verdad: no me interesa un polvo. Le pasa a todo el mundo, chicos. No seamos cínicos", completó enseguida.

Yanina Latorre y Fernanda Iglesias

"Yo creo que ella disfruta de romper un matrimonio. La vida patética y triste que tenés que tener para disfrutar de si se quiere del dolor o de que una familia se rompa", acusó Latorre. Consultada sobre si volvería a trabajar con Iglesias, fue tajante: "No, nunca más. Hay cosas que no tienen retorno. Yo no extorsiono a nadie".

La acusación de Fernanda

Iglesias había revelado en Puro Show por El Trece que una semana atrás la contactó una mujer que le contó que tuvo un reencuentro con Latorre y que ella la llamó, habló y se enteró de todos los detalles de la infidelidad. Según relató, al principio aseguró que no iba a hacer nada con la información, pero que a partir de que la atacaron con "mentiras" sobre ella, decidió que no había "mejor defensa que un buen ataque".

Fernanda Iglesias y su venganza contra Yanina Latorre.

"Por eso decidí exponer lo que sabía, porque estaba harta. Hace meses vengo aguantando que digan cosas que no son ciertas sobre mí", afirmó la ex Duro de Domar. El relato estuvo acompañado por un audio de la protagonista de 56 años, que es docente y que se reencontró con Latorre tras haber compartido el viaje de egresados de quinto año. "No nos habíamos visto más y nos vinculamos hace un año. Divino. Nos encontramos para recordar todos esos momentos, algo lindo", indicó la mujer en cuestión. El relato de Iglesias fue refrendado por el propio Latorre, quien la llamó para frenar el escándalo público. "Tengo fotos de ella, pero por ahora no las voy a mostrar. Se encontraron en la habitación de un hotel" y "pasó lo que todos sabemos que pasa en la habitación de un hotel", cerró la panelista.