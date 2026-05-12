Flor Peña tildó de "cobarde" a Luis Ventura y recordó el peor momento de su vida: "Sos un misógino"

Los premios Martín Fierro son una polémica constante. Y en medio de un nuevo debate sobre la transparencia de las nominaciones, Flor Peña liquidó a Luis Ventura, quien no tardó en salir a responderle.

Todo comenzó cuando la actriz, en declaraciones recientes, aseguró: "Me parece aburrido. El Martín Fierro era algo a lo que nosotros íbamos y te daba nervios porque no sabías quién lo iba a ganar realmente. Ahora siento que se lo reparten entre los canales. Perdió la mística y la credibilidad; antes sentías que de verdad te lo merecías, ahora nominan para ver cuántos famosos van".

Flor Peña enfrentó a Luis Ventura

Al presidente de APTRA no le cayó nada bien esta declaración y respondió sin filtros: "Que se haga socia de APTRA y venga a votar. Ella, que es tan democrática, lo tendría que aplicar a su vida, sino es una déspota", comenzó en un móvil con Sálvese Quien Pueda.

"Yo no me meto en la Asociación Argentina de Actores y no me meto en si ella iba a golpear la puerta a Casa Rosada. Y la planto ahí porque podría seguir diciendo cosas. No estoy enojado, estoy devolviendo lo que me tiran", soltó en línea con la campaña de desprestigio contra la actriz a quien se la implicaba con el ex presidente Alberto Fernández con quien se reunió durante la pandemia por Coronavirus.

"Si para ella es una fiesta y un premio de mierda, ¿para qué se calientan tanto? Déjennos que hagamos lo que queramos. Respetá, no descalifiques lo mío porque sino me voy a ir a ver los espectáculos que hace ella y me voy a poner a desglosarlos", sentenció Ventura.

Ida y vuelta

Ante la repercusión de sus dichos y la respuesta de Luis Ventura, este martes Flor Peña volvió a hablar del tema en su espacio de Luzu TV junto a Marley: "Nos estamos sumando a reírnos porque nosotros realmente nos reímos de estas cosas. Ya sabemos quiénes somos. Los premios siempre son subjetivos, está buenísimo que la gente quiera ir a ganárselos", dijo, intentando quitarle dramatismo a la situación.

En la misma línea, la conductora aclaró que su comentario sobre los Martín Fierro había sido una "nota de color" y pidió que del otro lado se manejara el mismo tono. Sin embargo, apuntó con dureza contra Ventura: "Ventura, te fuiste al re mil carajo con lo que dijiste de que yo tengo que hacer videos porno. Y te lo voy a contestar porque sos un misógino", comenzó visiblemente molesta.

🔥Flor peña le respondió a Luis Ventura después de que la mandara a hacer videos pornos



Le dijo que es un misógino y que cuando quiera se toman un cafe asi le explica DE DONDE SACO EL VIDEO que se filtró de ella porque jamas se lo dijo👀 pic.twitter.com/NP0c6kRLeG — nom0leste (@nom0leste) May 12, 2026

"Yo sufrí mucho por esa situación, una situación en la que vos estuviste involucrado", dijo sobre la filtración de su video íntimo. Y continuó, dirigiéndose directamente al periodista: "Me parece que te fuiste al re carajo y fuiste cobarde porque lo hiciste fuera de cámara".

Flor Peña cruzó al periodista durante varios minutos y le marcó los límites: "No tenés que decir esas cosas, y menos con alguien que sufrió un robo. Fui hackeada y tengo juicios por ese tema. Sos un hombre grande, así que si tenés ganas nos tomamos un cafecito", dijo. Además, terminó redoblando la apuesta al pedirle explicaciones sobre cómo consiguió aquel video, algo que según aseguró nunca terminó de entender.