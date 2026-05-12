Quebrada en llanto, Georgina Barbarossa le mandó un fuerte mensaje a Javier Milei

Este martes se desarrollará en todo el país una nueva Marcha Federal Universitaria, en rechazo al desfinanciamiento educativo, los recortes en el área y la caída salarial que atraviesa el sector universitario. La movilización fue convocada por distintos gremios docentes y no docentes, y tendrá su acto central en Plaza de Mayo desde las 17.

En este contexto, varias figuras públicas decidieron no mirar hacia otro lado y expresarse sobre una problemática que golpea de lleno a gran parte de la sociedad. Una de ellas fue Georgina Barbarossa.

Marcha federal universitaria

Con mucha bronca y dolor, la conductora llamó a marchar y también apuntó contra el Gobierno: "Hoy es un día muy importante porque hoy es la marcha, que ya la habíamos hecho, por las universidades públicas", comenzó en su programa.

"Si en algo nos hemos destacado en la vida es por la cantidad de genios que han estudiado en las universidades públicas. Todos nuestros premios Nobel han estudiado en la universidad pública. La gente del Conicet. ¿Por qué recortan ahí? ", expresó con visible enojo.

Mapa de la Marcha Federal Universitaria

Luego, la actriz puso el foco en quienes no tienen acceso a instituciones privadas: "¿Saben la cantidad de gente de todo el país que no puede pagar la educación privada? Toda la vida nos hemos destacado en el mundo por la universidad y la educación ", sostuvo.

Desde el programa no solo debatieron el tema en el piso, sino que además un móvil se hizo presente en la Facultad de Medicina de la UBA, donde hablaron con estudiantes que relataron la incertidumbre que atraviesan. Al escuchar los testimonios, Barbarossa empatizó con los jóvenes y no pudo contener las lágrimas.

Georgina Barbarossa no pudo contener las lágrimas al hablar de la Marcha Federal Universitaria

"Me da mucha tristeza lo que está pasando. Amo mi país y le pido al Gobierno un poco de sensibilidad porque no podemos tener las universidades así ", dijo emocionada. En la misma línea, también se refirió a otros sectores afectados por la motosierra de Javier Milei: "Ni la salud pública ni la educación. Es fundamental".

Para cerrar, Georgina se secó las lágrimas y dejó una frase cargada de nostalgia y preocupación: "Quiero que volvamos a ser la Argentina que tuvimos".

😢Georgina Barbarossa SE QUEBRÓ AL AIRE



"Me da mucha tristeza lo que está pasando, amo mi país, LE PIDO AL GOBIERNO UN POCO DE SENSIBILIDAD porque NO PODEMOS TENER LAS UNIVERSIDADES ASÍ"@geobarbarossa pic.twitter.com/M7GsYQoLuG — Revolución Popular (@RPN_Oficial) May 12, 2026

La nueva Marcha Federal Universitaria vuelve a poner en evidencia un conflicto que excede lo presupuestario y toca una de las fibras más sensibles de la identidad argentina: el acceso a la educación pública. Mientras estudiantes, docentes e investigadores denuncian salarios pulverizados, edificios deteriorados y universidades funcionando al límite, crecen también las críticas al ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.