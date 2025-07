"No seas tóxica, me la bajás": entre cuentas truchas y celos, L-Gante le soltó la mano a Wanda Nara

En los últimos días, L-Gante y Wanda Nara dieron señales de una posible reconciliación. Ella lo acompaña en su gira por Europa, pasean por distintas ciudades y posan románticamente en algunas publicaciones. Sin embargo, no todo es lo que parece, y fue el propio cantante quien decidió aclarar los verdaderos términos de su relación con la "Bad Bitch".

Todo comenzó cuando se filtró que el representante de la cumbia 420 tendría una cuenta secundaria -aparte de la oficial- para hablar con mujeres. Según revelaron distintos periodistas, en sus idas y vueltas con la empresaria, L-Gante se chamuya tanto a figuras del mundo del espectáculo como a mujeres alejadas de la farándula.

Wanda Nara y L-Gante muy acaramelados en Europa

"Él le mandaba pruebas, videos con un collar suyo. Ella no entendía por qué el artista le hablaba desde una cuenta trucha y le pidió pruebas. En un momento, le dijo que Wanda tiene abierta su cuenta de Instagram en su teléfono y le manda una foto del chat con ella", contó Pepe Ochoa sobre una de las mujeres con las que el cantante se habría contactado.

El problema escaló cuando el músico le confesó a esta mujer que tenía una cuenta falsa porque Nara tenía acceso a su Instagram y "le había puesto los puntos". De hecho, fue el propio L-Gante quien compartió en sus historias de Instagram una captura de una conversación con la conductora de MasterChef, donde ella le pedía explicaciones sobre con quién estaba hablando. Él respondió sin filtro: "No seas tóxica, me la baja".

L-Gante se lava las manos y niega una relación con Wanda Nara

Luego de que las cuentas truchas se volvieran tema en varios programas de televisión, fue el propio artista quien salió a aclarar públicamente cuál es su situación con Wanda Nara: "Gente, yo no estoy con Wanda, nos llevamos bien nomás, pero en pareja no estamos. Les tiro la real para que no inflen el pelotero al pedo", escribió en un posteo de Facebook. Fiel a su estilo, L-Gante redobló la apuesta y publicó en Instagram un clásico berretín: "Solari record", dando a entender nuevamente que está soltero y anticipándose a cualquier intento de vincularlo sentimentalmente con otra mujer.