Oasis en modo argento: Maradona eterno, un Monumental ardiendo y Liam Gallagher rendido ante las más de 85 mil almas

La gira de la banda británica Oasis cerró sus dos shows de la gira Live '25 en la Argentina con muchos guiños al país, su público y a la figura de Diego Armando Maradona. En ambos River Plate que hicieron se acordaron del astro argentino del fútbol mundial y pasaron imágenes de él. Los elogios de Liam Gallagher a los 85 mil espectadores que acompañaron cada día no pudieron evitarse. El músico definió a la gente como "especial".

"Cada público ha sido bíblico, no discriminamos. No hubo un mal público, pero que Argentina es algo especial es un hecho", escribió el cantante en un tuit en el que respondía a una fanática italiana que había elogiado a la audiencia local: "¿Por qué la gente se queja de que la multitud estaba muerta anoche? Pasé la noche despierta hasta las cuatro de la mañana solo para ver al público más bíblico del mundo y Liam Gallagher lo confirmó anoche. No sean idiotas, vamos. Argentina".

Liam Gallagher se refirió a la Argentina como un público especial.

La figura de Diego fue parte del show y apareció en las pantallas ambos días cuando sonaba "Live Forever", que en español quiere decir "vive por siempre". Cada vez que apareció, el Estadio Monumental se vino abajo por los alaridos del público que, mientras más pasan los años, mejor recuerda al futbolista argentino más grande de todos los tiempos. Su imagen apareció también cuando interpretaban "Rock 'N' Roll Star".

"Supersonic", "Stand By Me", "Acquiesce", "Talk Tonight", "The Masterplan", "Morning Glory", "Some Might Say", "Fade Away", "Roll With It", "Whatever", "Don't Look Back In Anger", "Half The World Away", "Little By Little", "Bring It Down", "Cigarettes & Alcohol", "D'You Know What I Mean", "Cast No Shadow", "Slide Away", "Wonderwall" y "Champagne Supernova", fueron algunos de los temas más destacados que tocaron en sus dos presentaciones.

Como telonero de Oasis sonó el músico Richard Ashcroft, quien en los '90 formó e integró The Verve. En la gira de sus coterráneos aprovechó para presentar su nuevo álbum, "Lovin' You". Si bien las gradas del Monumental no estaban completas mientras él se desempeñaba, sí un porcentaje importante del público pudo disfrutar de sus nuevas creaciones.

Gallagher hasta se animó a bromear, luego del primer show, sobre las características del espectáculo local, diferentes a otras partes del mundo. "Son los número uno, incluso sin el alcohol", deslizó, casi como una crítica agazapada a la ley seca que prima en los eventos públicos del país. Casi como un compatriota más, al finalizar su segundo espectáculo, coreó: "¡Argentina, Argentina, Argentina!".