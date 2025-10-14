Odiada, Yanina Latorre increpó a Nancy Pazos en vivo: "¿Por qué mirás el teléfono?"

Es de público conocimiento que Yanina Latorre y Nancy Pazos no se soportan, y su reciente cruce en A la Barbarossa volvió a dejarlo en evidencia. La tensión entre ambas quedó expuesta cuando Nancy dijo: "Me contaron que ella viene si yo no estoy, esa es la exigencia".

Sin embargo, esta mañana, la angelita la desmintió. Todo comenzó cuando Pía Shaw recordó al público que todos los presentes en la mesa habían trabajado con Yanina, y le pidió a la invitada que contara qué le dejó cada uno. Obviamente, decidió comenzar por su enemiga pública: " ¿Por qué mirás el teléfono y no participás de la conversación? ", la increpó.

Yanina Latorre y Nancy Pazos: un cara a cara intenso que incomodó al equipo de A la Barbarossa

"Con Nancy volvería a trabajar, me parece una mina muy inteligente. Lástima que a veces le gana... no sé si el ego, la soberbia o la inseguridad", expresó Latorre, y luego, mirándola directamente a los ojos, agregó: "No sé por qué no querías venir si yo venía. No iba a hacer nada malo, ni íbamos a discutir de política. Venía a pasar un buen rato y divertirme". La frase dejó sin palabras a Pazos.

Nancy no se quedó atrás y respondió: "A veces discuto con la producción qué es bueno para el programa y qué no". Pero Yanina retrucó sin dudar: "Ah, ¿tenés ese lugar para hacerlo? ¿No hay una conductora que decide?".

Aunque la angelita supo reírse junto al resto del equipo e incluso bromeó con Georgina Barbarossa, la tensión con Nancy seguía latente: "Yo no exigí nada... salvo que alguien le haya dicho eso a Nancy, que mira para otro lado cuando hablo, para generar contenido", dijo filosa. La periodista no tardó en defenderse, explicando que la dinámica del programa exige mirar a cámara y no al invitado: "Raro", diría Darío Barassi.

Yanina Latorre no dejó escapar la incomodidad de Nancy Pazos y un poco lo disfrutó: "Sos rara, hay algo que te provoco", insistió entre risas. Finalmente, cerró con una frase irónica: "Voy a hacer un curso acelerado".