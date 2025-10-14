Wanda Nara, lapidaria con Icardi por no devolverle sus cosas: "Mauro quiere que volvamos a vivir en Turquía" 

Tras el exitazo del estreno de Masterchef, Wanda Nara madrugó para desayunar con el equipo de Sería Increíble, stream de Olga. Con la complicidad de Damián Betular y las preguntas de Nati Jota, la conductora no tuvo piedad a la hora de hablar de Mauro Icardi. Todo comenzó cuando la mesa debatió acerca de si se debe hablar con un ex y la Bad Bitch fue clara: no se habla con una persona que terminaste relación al menos que te hayas olvidado algo, aunque no es su caso. Fue ahí cuando tuvo la oportunidad de reclamar la mudanza internacional a la que tanto se niega el delantero del Galatasaray.

"Mauro está luchando para que mis hijas y yo volvamos a vivir en Turquía" dijo Wanda sin pelos en la lengua y agregó: "Que mis hijas vivan con la que fue la amante y su actual y no tengan a su mamá, menos...", reflexionó sobre las posibilidades de dejar su vida en Argentina y mudarse a Estambul para que Isabella y Francesca crezcan cerca de su padre.

Legalmente, la empresaria dijo tener la tranquilidad de que no va a suceder: "Mi abogado dice que no y sus abogadas dicen que sí...no le estarán sacando dinero por algo que piensan que no va a pasar", ironizó.

En esto contexto, le aconsejó a Icardi que siga sus pasos e invierta su plata en otro asunto más viable: "Yo soy muy de gastar el dinero en cosas importantes. Y está reclamando algo que el 90% de los abogados te dice que no va pasar me parece tirar dinero y lo gastaría en la educación de mis hijas". Wanda Nara dejó en claro que no mantiene comunicación con el futbolista, ya que le puso una perimetral que prohíbe que le mande mensajes. Aunque, se vio en la obligación de intervenir en las llamadas telefónicas de sus hijas con el padre cuando alguna situación incomodó a las menores.

Icardi no fue la única víctima de la filosa lengua de la mediática, L-Gante tampoco se salvó: "Lo considero mi ex. De mi parte quedó muy buena onda, de la suya parece que también porque a veces me escribe", deschavó al cantante.

Por último, Wanda Nara habló de su relación con Martín Migueles y explicó por qué no lo muestra tanto en sus redes sociales: "Estoy saliendo con alguien. Lo que pasa es que, en mi realidad donde muestro todo, cuando no mostrás algo parece que estás ocultando pero en realidad es que estoy cuidando y se malinterpreta".