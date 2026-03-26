Pablo Cordonet: el teatro como refugio en tiempos de vértigo y riesgo frente al avance del streaming y la "superficialidad cultural"

En un contexto adverso para las artes escénicas, donde el consumo cultural se fragmenta y el streaming redefine hábitos, el actor, músico y comediante Pablo Cordonet logra lo impensado: agotar funciones antes de estrenar. Su nuevo espectáculo, "Vengo de los 80's", no solo despierta una nostalgia generacional, sino que también muestra una tensión más profunda sobre el presente del teatro y el lugar del arte en una sociedad atravesada por la inmediatez. "La verdad que es una gran sorpresa para mí, grata obviamente, y medio inexplicable", admite el artista en diálogo con BigBang sobre sus primeras funciones agotadas.

Pablo Cordonet estrenará su nuevo espectáculo de humor Vengo de los 80's el sábado 18 de abril

Pero rápidamente arriesga una lectura: "Yo creo que hay una conexión generacional... la propuesta de volver un poco a esta idea de los 80, que hoy está muy en boga". Lejos de tratarse de un simple ejercicio nostálgico, Cordonet construye una experiencia escénica ambiciosa. Música en vivo, actuación, objetos de época y proyecciones se combinan en una puesta que busca interpelar emocionalmente al espectador. "El show propone un viaje emocional más que solo humor", explica, y detalla que su intención es que el público se lleve "la alegría de haber pertenecido a una época que fue fundacional en muchos aspectos".

Para quienes atravesaron esa década, el espectáculo funciona como una cápsula del tiempo. Para los más jóvenes, como una ventana a un mundo sin algoritmos. "Es como una especie de posa de viaje en el tiempo... si lo conociste te va a alegrar estar ahí, y si no lo conociste te vas a fascinar", señala. La música, en ese recorrido, ocupa un lugar central: "Es un protagonista absoluto", afirma. Y no es casual. En los 80 -explica-, la música no era un fondo sino una experiencia colectiva, casi ritual. "La música es un personaje más dentro del espectáculo".

Pablo Cordonet estrenará su nuevo espectáculo de humor Vengo de los 80's el sábado 18 de abril

Pero detrás del éxito, Cordonet traza un diagnóstico inquietante sobre el presente del teatro argentino. "El teatro argentino hoy en día se transformó en una extensión de la tele", sostiene, y advierte sobre una pérdida más profunda: la del vínculo cultural con el arte. En su mirada, el problema no es solo económico, sino también simbólico a paritr de la rellada de las redes sociales. "El público no pide contenido, pide forma", dispara. Y profundiza: "Hoy lo que vende es la opinión, no el cuento".

La comparación con el pasado es inevitable. Recuerda una escena cultural más exigente, más artesanal, donde el acceso al teatro implicaba un compromiso distinto. "Vengo de un tiempo más lindo, más romántico y más artesanal", dice, con un dejo de melancolía. Frente a ese panorama, el teatro aparece como un espacio de resistencia. "El escenario tiene algo fantástico: te deja el espacio vacío para que vos construyas lo que el actor no te cuenta", reflexiona.

En ese vacío -en esa pausa- reside, para él, la esencia misma del hecho teatral. En tiempos sociales complejos, el humor ocupa un rol central en su propuesta. No como evasión, sino como herramienta de lectura. "Lo que nos enseña el humor es la posibilidad del absurdo", afirma. Y agrega: "Si te podés reír de vos mismo, ya entendés que sos un ente destinado a perder... y todo lo demás es ganancia".

Pablo Cordonet estrenará su nuevo espectáculo de humor Vengo de los 80's el sábado 18 de abril

Sin embargo, también marca límites. En una época atravesada por debates sobre la cancelación, sostiene que el humor "termina cuando alguien se siente mal en serio" y que la responsabilidad no es solo del emisor, sino también del receptor. El fenómeno de "Vengo de los 80's" no se agota en la nostalgia ni en la taquilla. Remarca una necesidad social más amplia: la de volver a experiencias que conmuevan, que exijan, que dejen huella. "Quiero que el teatro vuelva a ser algo que te conmueva... que salgas y digas 'no puedo creer lo que acabo de ver'", plantea Cordonet. En una escena cultural tensionada entre la velocidad del consumo y la profundidad del arte, su apuesta parece ir a contramano. Pero tal vez ahí radique su potencia: en recordar que, incluso en tiempos de vértigo, todavía hay lugar para detenerse, mirar y sentir.