Pablo Echarri bancó a los padres que educan políticamente a sus hijos y hundió a Yanina Latorre

El grito de una nena de 5 años contra el presidente Javier Milei en pleno vivo de Olga sigue dando que hablar, incluso con el paso de los días. El debate trascendió el canal y llegó a figuras que no suelen guardarse lo que piensan, como Pablo Echarri y Yanina Latorre.

Todo ocurrió durante una entrevista a Topa, cuando una menor gritó en vivo: " Todos odiamos a Milei ", lo que generó risas y sorpresa en el estudio.

El grito de una nena de 5 años contra el presidente Javier Milei en pleno vivo de Olga sigue dando que hablar

A partir de ahí, parte de la producción la aplaudió y Paula Chaves le quitó el micrófono, dejando en evidencia dos posturas opuestas que reflejan una discusión más amplia en la sociedad. En este contexto, Yanina Latorre opinó sobre el episodio: "Una nena de 5 años no tiene manera de odiar a Milei si alguien no se lo dijo para que lo repita", comenzó en su espacio radial en El Observador.

"A los 5 años no sabés lo que es el feminismo, el machismo, el abuso... No inventemos. A la nena le sacaron el micrófono porque te pueden hacer un juicio por estar politizándola", agregó, en crítica a quienes defendieron los dichos de la menor.

Las declaraciones de Latorre llegaron a Pablo Echarri, quien tampoco se guardó su postura: "Los que dicen eso son los que creen que sus hijos son bobos. Tal vez, arraigados a idiosincrasias de otra época, piensan que a los chicos hay que mantenerlos lejos de las opiniones políticas".

El actor también apuntó directamente contra su postura: "No me sorprenden los nombres que mencionás que estén en contra", y cuestionó la forma de crianza: " Sus hijos no tienen opinión política, no les inculcan ni los acompañan ".

Echarri se diferenció tanto de Latorre como de Paula Chaves, quien le quitó el micrófono a la nena: "Hay gente que hablamos de política y formamos a nuestros hijos para la vida, y hay gente que los trata como si no entendieran nada".