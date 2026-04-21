Javier Milei y la ironía del Papa Francisco que no entendió: "Te fuiste c*gido por el Santo Padre y ni te diste cuenta"

El presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei, volvió a ser el centro de las críticas en las redes sociales tras publicar un desconcertante mensaje en homenaje al Papa Francisco por el supuesto primer aniversario de su muerte. Sí, leyó bien: Milei, quien no dudó en despacharse contra el Sumo Pontífice llamándolo nada menos que "el representante del maligno en la Tierra", ahora quiso rendirle tributo, pero terminó siendo objeto de burlas y comentarios demoledores.

Es imposible olvidar las incendiarias declaraciones de Milei durante su campaña electoral de 2023. En aquel entonces, el ahora presidente no escatimaba en calificativos para atacar al Papa. " Es el representante del maligno en la Tierra, ocupando el trono de la casa de Dios ", disparó sin titubeos en una entrevista, donde también lo acusó de impulsar el comunismo y de defender la justicia social, concepto que para Milei es sinónimo de "envidia, odio y resentimiento".

Javier Milei junto al Papa Francisco

"¿Qué es la justicia social? Es un robo y va contra los mandamientos", disparaba con vehemencia, mientras se refería al pontífice como "el imbécil ese que está en Roma". No contento con eso, cuando le preguntaron si no estaba siendo demasiado duro con sus palabras, redobló la apuesta: "Sí, lo voy a decir de frente: es el representante del maligno en la Tierra".

Sin embargo, los tiempos cambian y las estrategias políticas también. Ya como presidente, Milei decidió emprender una gira de reconciliación con aquellos que alguna vez fueron blanco de sus ataques y fue así como llegó a reunirse con el Papa Francisco para pedirle disculpas por sus palabras .

El incendiario posteo de Milei contra el Papa

Según él mismo relató en sus redes sociales, el pontífice respondió de manera sorprendente: "En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: 'no te calentés, todos hacemos boludeces de chico'. CIAO!", escribió Milei en su cuenta oficial.

Lo que Milei no pareció captar es que la respuesta del Papa estaba impregnada de una fina ironía que lo dejó completamente expuesto y los usuarios de X no tardaron en señalarlo. Decenas se lanzaron a comentar su publicación, dejando claro que el presidente había sido víctima de una elegante forma de burla por parte del sumo pontífice.

En esa misma visita le pedí perdón por mi ERROR y su respuesta fue propia de un grande: "no te calentés, todos hacemos boludeces de chico".

CIAO! — Javier Milei (@JMilei) April 21, 2026

Entre los comentarios más mordaces se destacaron los siguientes:

"No te alcanzará la vida para pedir perdón por tus actos. Y en la muerte los demonios no te dejarán en paz. Ser malvado se paga. Aquí y en el más allá también. La verdad que a pesar del daño que hacés me das un poco de pena....."

"La diferencia es que vos tenés como 50. Te dijo pelotudo en la cara y vos no te das cuenta."

"O sea, sos bastante bipolar y esquizofrénico, o bien, sos tarado y tenés menos convicción que Florencia Arietto. Porque dijiste que no ibas a comerciar con comunistas, y ahí estás meta chuparpija del chino. Dijiste que venías a combatir a la casta, y tenés A UN MENEM!!!"

"Pero no eras chico, Javier. No entendiste la ironía."

"Te fuiste cogido por el santo padre y ni te diste cuenta, bobo sionista."

"JAJAJAJA Domado por el papa. BOLUDO CHICO te dijo y no te diste cuenta aún."

"Tenías 50 años cuando dijiste eso Javo. Lo que hizo fue decirte en la cara que sabe que tenés un retraso."

"Te pelotudeó el máximo representante del catolicismo en la tierra, justo a vos, basura entreguista, pro colonización yankee-sionista. Con razón lo odiabas, y terminaste arrodillado besándole las manos. Así te arrodillás ante todos, ridículo, le dedicás canciones a Netanyahu, opa."

"Javier, cuando una persona es muy religiosa, nunca ofende directamente, siempre busca alguna forma decorosa de decirte que sos un pelotudo. Y eso fue lo que hizo el gran Jorge. Lo triste es que aún no te hayas dado cuenta, mogul."

"Vos no eras ningún chico, bobo. El más grande de los nuestros te estaba descansando. Porque además de bobo sos un marginal."

"Presidente, cuando le dijo 'el Maligno en la Tierra' usted ya tenía como 50 años. ¡'De chico' se refiere a la edad, no a la altura!"

Javier Milei junto al Papa Francisco

Así las cosas, las redes sociales siguen haciendo lo suyo: recordarle a Javier Milei que hay cosas que ni siquiera un pedido de disculpas puede borrar... especialmente cuando ni siquiera entiende que le están tomando el pelo.