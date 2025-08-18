Pamela David hundió a Karina Milei y ella le respondió con amenazas: "Campaña sucia"

En un país donde la política parece un espectáculo de lujo y las críticas se convierten en amenazas, Pamela David volvió a encender la mecha de la indignación. La conductora, hizo un comentario en su programa de televisión que desató una tormenta: puso en evidencia el lujo ostentoso de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei, señalando que llevaba un Rolex de 35 mil dólares.

David no se anduvo con rodeos. En vivo, frente a su audiencia, lanzó: "Hago mea culpa muchas veces, y en este mismo programa hace 15 años atrás se hablaba del rolex de Cristina (Fernández de Kirchner), de la cartera... ¿nadie habla del Rolex de Karina de 35 mil dólares? Porque si es repostera no es Maru Botana para tener uno de 35 mil dólares. Tiene tanto poder que nadie habla...".

Pamela David habló de Karina Milei y fue amenazada

El comentario no pasó desapercibido. La periodista Cynthia García, desde su cuenta en X, denunció un hecho alarmante: "Por estas declaraciones me avisan que acaban de amenazar a Pamela David. Otro ataque contra quienes levantan la voz contra el gobierno de Javier Milei y Karina Milei". La frase que Milei usa como un mantra "no odiamos lo suficientemente a los periodistas" se hace evidente nuevamente poniendo en jaque la libertad de expresión y dejando a las claras el clima hostil que rodea al gobierno de las fuerzas del cielo y su entorno.

La respuesta de Karina Milei no se hizo esperar y llegó cargada de agresividad. Desde su cuenta en X, la hermana del presidente desmintió llevar un Rolex de 35 mil dólares: "Empiezan las elecciones nacionales y vuelve la campaña sucia. De ninguna manera tengo un Rolex de 35 mil dólares. Eso es falso. Están acostumbrados a ese tipo de políticos que le robaban al pueblo para comprarse carteras y relojes de lujo. Se ve que los vínculos con Massa los confundieron. Obviamente iremos a la Justicia para reclamar por estas calumnias e injurias", dijo contundente.

Pero "El Jefe" no se detuvo ahí. En un intento por limpiar su imagen, aseguró que el reloj que lleva es de marca Grovana, vale menos de 1000 dólares y lo compró con el fruto de su trabajo mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia. Incluso adjuntó una foto del reloj como prueba. Sin embargo, su mensaje estuvo cargado de provocación política: "Sigan mintiendo que el 26 de octubre les vamos a ganar igual porque gracias a Dios la gente ya no les cree más sus mentiras".

El famoso "Rolex" de Karina

Pamela David expuso una realidad incómoda: el silencio cómplice ante los excesos del poder. Y lo pagó caro, con amenazas y una respuesta agresiva por parte de Karina Milei.