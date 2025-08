Pampita frenó en seco a Fernanda Iglesias y la periodista tuvo que recular en vivo

Horas antes de salir al aire por El Trece al frente de Los 8 escalones, Pampita se tomó unos minutos para hablar con sus colegas de Puro Show: una nota en la que adelantó sus nuevos proyectos y no dudó en frenar a Fernanda Iglesias cuando se pasó de la raya.

Todo comenzó por los comentarios que Iglesias había hecho sobre la soltería de la modelo: días atrás había cuestionado que se mostrara de fiesta en Ibiza, a solo días de confirmarse su separación de Martín Pepa. Y en esta oportunidad, con la mediática cara a cara, no dudó en decírselo. "Yo te critiqué cuando te vi bailando en Ibiza", dijo la periodista al aire, con un intento de inocencia que no convenció a nadie.

Pampita reemplazó a Guido Kaczka en la conducción de Los 8 escalones

Pampita respondió con una sonrisa, pero con firmeza: "¡Ay! ¿Por qué? ¿No te gustó que baile?"; a lo que Iglesias intentó bromear, aunque dejó en claro que no le había caído bien ese perfil libre a tan pocos días de la ruptura: "Por envidia, Carolina, por envidia".

La conductora no tardó en acomodar las ideas y dejar su postura bien clara: "Mirá, yo te voy a decir, Fer, si alguno de ustedes estuviera en mis zapatos, con todo lo que he vivido en la vida, les puedo asegurar que estarían felices de verme sonreír y bailar un ratito de mi vida".

Pampita bailando en Ibiza

Pampita no sólo atravesó la muerte de una hija, la infidelidad pública de Benjamín Vicuña y la falta de respeto de su ex Roberto García Moritán, sino que también enfrentó todo tipo de obstáculos para llegar a ser quien es hoy en los medios. Y no está dispuesta a que nadie le cuestione su presente. "Porque, la verdad, con todos los dolores que tengo en el alma, si puedo en algún momento bailar, disfrutar y sentir todo lo lindo que sucede alrededor, lo voy a hacer y lo valoro mucho. Lo disfruto más de lo que lo disfrutaría antes. Sé que esos momentos son muy especiales para mí. Mi vida no es así todo el tiempo", continuó su descargo.

A Fernanda Iglesias no le quedó más que pedir perdón, aunque intentó justificar su crítica: "No, sabés lo que me pasó, fue que dije: 'Acaba de cortar con su novio y está bailando en Ibiza. Tiene que estar llorando, tirada en la cama'. Pero ahora que decís esto, te entiendo".

Pero Pampita no está dispuesta a derrochar una lágrima más por lo que no vale la pena. "Hay una cosa de que la gente siempre espera que yo esté llorando, pero yo ya no lloro más por nada. Me pasaron cosas tremendas. No lloro por cualquier cosa... El rol de víctima la gente lo espera cuando me pasa algo, pero no me gusta ponerme en ese lugar... Yo viví dolores muy grandes", sepultó a Iglesias con una templanza que solo ella sabe tener.