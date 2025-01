Pato Fontanet a 20 años de Cromañón: "Me dijeron que si me volvía a subir a un escenario me iban a pegar un tiro"

El pasado lunes 3 0de diciembre se cumplieron 20 años de la Masacre de Cromañón, que ocurrió el 30 de diciembre de 2004 y tuvo un saldo de 194 muertos y miles de heridos. Personas que habían asistido a un recital de Callejeros en un boliche del barrio porteño de Once terminaron en medio de un incendio y una encrucijada por salir.

En honor a las víctimas y a sus familiares, se realizaron dos homenajes distintos: uno, en el Obelisco porteño, y el otro, en forma de marcha desde Plaza de Mayo hacia el santuario de Cromañón. En el primero de ellos estuvo presente el ex líder de Callejeros, Patricio Fontanet, que tocó los emblemáticos temas que sonaron aquella noche que una bengala tocó la media sombra instalada en el techo del local: "Van a subir al escenario nuestros amigos, sobrevivientes, inocentes. Les pedimos que sea en paz y con tranquilidad. Un honor para nosotros recibir a Don Osvaldo. Gracias", detallaron quienes llevaban adelante el acto, recordando que no se trataba de un show sino precisamente de un espacio de reclamo y memoria activa.

En el vigésimo aniversario de la Masacre de Cromañón se realizó un acto por la memoria colectiva y para continuar con la lucha

El vigésimo aniversario reunió nuevamente a familias, amigos y ciudadanos en el Obelisco no sólo con el fin de honrar la memoria de quienes perdieron la vida en esa noche, sino también para renovar el compromiso con la seguridad en eventos públicos. Durante su presentación, el cantante lanzó un contundente mensaje: "No hay un político que haya sido mirado en esta causa. De hecho los siguieron poniendo en listas y hasta hubo gente que se presentó para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos los estigmatizados, los malos, los negros, los grasas . Tengamos cuidado, no le demos de comer más a esta gente".

Cabe recordar que Fontanet y otros miembros de Callejeros fueron inicialmente acusados por su posible responsabilidad en la tragedia, debido al uso de bengalas en el evento y la sobreventa de entradas, entre otros factores que empeoraron la situación aquella noche, convirtiéndola en una masacre.

Fontanet tocó en el Obelisco

Tras años de juicios, Fontanet fue condenado en 2012 a siete años de prisión por estrago doloso y cohecho activo : cumplió parte de su condena hasta obtener la libertad condicional en 2018; desde allí la relación con las víctimas y familiares fue arbitraria... es que en reiteradas ocasiones expresó su dolor por lo sucedido, pero también decidió mantener una postura de no asumir responsabilidad directa, señalando como principales culpables al dueño del local, Omar Chabán, (que falleció en 2014) y al sistema de habilitaciones corrupto de ese momento. Esto ha generado divisiones: algunas víctimas y familiares lo consideran insensible, mientras que otros entienden su postura.

A 20 años de la masacre, la organización de sobrevivientes y familiares de víctimas No Nos Cuenten Cromañón llevó adelante la conmemoración en plena 9 de julio. Allí estuvo presente el ex líder de Callejeros junto a su nueva banda "Don Osvaldo". Una vez que finalizó el show, Fontanet volvió a expresarse sobre la masacre de Cromañón: "Hace veinte años me dijeron que si me volvía a subir a un escenario me iban a pegar un tiro y me iban a poner en una bolsa negra. Muchísimas gracias a los políticos, a los jueces, a los periodistas, por haber hecho tantas maldades. Gracias a sus maldades sigo pensando cómo contestarles con dignidad e integridad", cerró y expuso a un sistema mafioso e de políticos y grandes autoridades del sistema judicial.

El discurso de Pato Fontanet fue acompañado por el de sobrevivientes de Cromañón: "Pasaron 20 años, ¿y ahora qué? La respuesta está en seguir luchando, para que esto no vuelva a pasar", manifestó Javier frente a una multitud que escuchó en silencio. Sus palabras, cargadas de dolor y resistencia, marcaron el tono del encuentro: "Cromañón es una cicatriz, pero no somos Cromañón. Somos los abrazos, las risas y el amor del que entró a buscar a otros como nosotros".