"Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada": la guerra de audios entre Yanina y Lola Latorre

Yanina Latorre volvió a hacer lo que mejor le sale: convertirse en tendencia sin proponérselo (o al menos eso parece). Esta vez, el detonante fue un audio furioso, visceral y maternal que le envió a su hija Lola, repleto de reproches académicos, quejas hogareñas y una frase que ya quedó inmortalizada en el universo del espectáculo: "¡¿Qué tiene que ver el flujo vaginal con que no te recibís?!". Pero como todo, el escándalo tuvo un giro inesperado: todo empezó como una broma. Una venganza pactada. Una actuación guiada. Y como suele pasar, se les fue de las manos. La secuencia se desarrolló en La Venganza, un ciclo de podcast conducido por Max Orlandi.

Allí, Lola Latorre fue invitada a participar de un juego que consistía en enviarle un mensaje a su madre con palabras previamente seleccionadas por el conductor. Todo en tono de broma, claro. O eso creían todos... menos Yanina. Lola aceptó la consigna y grabó un mensaje que sacó de quicio a su madre. Desesperada -o actuando estarlo- decía: "Estoy en el cordón de Di Tella, muy desesperada. Me quiero tirar una piedra en la cabeza. Me siento la peor mier... Estoy venida y tengo un flujo vaginal...". El remate: una mezcla de crisis estudiantil, problemas menstruales, nostalgia por unas carteras robadas en Punta del Este y un fallido viaje a Miami.

Todo dicho en menos de un minuto. .Obviamente, Yanina no entendió que se trataba de un acting. Lo tomó literal. Y respondió como sólo ella puede: con un audio que parece escrito por un guionista de Casados con Hijos, pero en versión recargada. "Lolita, ahórrame la foto. Todos carriles distintos. Mezclaste todo, hija. ¿Qué tiene que ver el flujo vaginal con que no te recibís, con que estás en un cordón y con que odiás a Di Tella?", le gritó por mensaje de voz. "Ponete a estudiar, querida. Vas a tener 90 años y vas a seguir tratando de ser abogada. ¡Te va a ganar Cinthita Fernández!", agregó la panelista, recordando -de paso- la guerra que mantiene con la bailarina.

A partir de ahí, ya no hubo vuelta atrás. En su respuesta, Yanina pasó del reclamo académico al enojo doméstico: "Estudiá, trabajá, viajá, andá a casa, ordená tu cuarto, que estoy podrida de ver ropa por todo el living. No entiendo este drama telúrico que me acabás de hacer". Y cerró con una advertencia digna de un apocalipsis hogareño: "Hoy te aconsejaría que no vayas a casa, porque no te permito que desapruebes un parcial. Y explícame qué no me quedó claro lo del flujo vaginal...".

Pero esta guerra fría madre-hija ya venía con antecedentes. Días antes, en el programa Patria y Familia de Luzu TV, Yanina había participado de un sketch en el que, en vivo, llamó a su hija fingiendo estar... digamos, fuera de eje. "Estoy en una plaza mirando una calesita, me acordé de vos", le había dicho. Lola, confundida, no tardó en preguntar: "¿Te drogaste?". Pero la cosa se puso más rara cuando su madre empezó a hablar de Juli Poggio y de "pasárselos a todos por la con...".

El remate fue una Lola indignada, sin saber si reír o llorar, hasta que el equipo estalló en carcajadas y todo quedó expuesto como una broma. Claro, con ese antecedente, Lola pensó que tenía vía libre para devolvérsela. Pero Yanina, como toda buena madre, se reservó el derecho de no entender el chiste. Ahora, redes sociales mediante, los audios de una y otra están en circulación como memes, reels y TikToks. Mientras tanto, Lola sigue intentando recibirse de abogada.