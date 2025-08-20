Paula Chaves festejó los 15 de su perro Moro y contó la anécdota más bizarra de su vida: "Lo tuve que masturbar"

En el marco del cumpleaños número 15 de Moro, aquel bulldog francés que le obsequió Pedro Alfonso en el año 2010 cuando buscaba conquistarla en la pista del Bailando por un sueño y que superó toda expectativa de vida, Paula Chaves relató durante el streaming del Olga un insólito momento que atravesó cuando intentó cruzar a su mascota con una perrita de nombre Elena: "Yo tuve que masturbar a mi perro", lanzó, sin pensarlo dos veces ni ponerse colorada.

Luego, frente a la sorpresa de sus compañeros, el asombro Evelyn Botto, quien atinó a comentarle que eso "no lo había contado nunca" y la felicidad de Mortedor, que luego de señalar que era "el mejor día" de su vida buscó dibujarla afirmando que "masturbar en la religión de Paula significaba bañarlo", Chaves siguió: "Quiero decir algo, porque yo también, así como me ven acá buena y todo, yo he cometido errores en esta vida. Cuando Moro era chiquito, yo quería que tenga bebitos. Entonces, conseguí una perrita que era de unos amigos que vivían en Quilmes, y nos habían dicho que si el perro montaba de forma natural se podía morir", explicó.

Y continuó: "Porque en la cosa esta de estar encima de la perrita con la pata tan corta, el cuerpo tan grande... le podía dar un bobazo de quedar abotonado". Al escucharla, nuevamente Evelyn volvió a tomar la palabra para remarcarle el hecho de que era una persona "hipocondríaca" por tomarse "en serio" lo que le dijeron. Pero pese a esto, Paula fue por más y justificó: "Era un dato que para mí era muy importante. No me acuerdo bien en el relato, porque creo que fue un poco Pedro, un poco yo. Lo acercamos a la perrita, era una perrita divina, Elena se llamaba, me acuerdo. Y bueno... Yo creo que fue Pedro un poco. No me acuerdo bien".

Durante su relato, la modelo especuló que son muchas las personas que "hacen esto" y ante el lógico rechazo de todos sus compañeros, concluyó: "Nosotros queríamos que tenga familia, queríamos tener de salud mental. No se podía montar a la perra, entonces tenía que estar al ladito de la perra, pero teníamos que ayudarlo a que él pueda terminar sin montarse a la perra, ¿entendés? Aparte, no está bien cruzar perros de raza, pero bueno, esto era el perro de una amiguita mía".

El 20 de agosto no fue un día más en la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso: su perro Moro, aquel bulldog francés que Pedro le regaló en 2010 para conquistarla en la pista del Bailando, cumplió 15 años. Un número histórico para una raza que suele vivir bastante menos. Por este motivo, la familia convirtió este día en un evento familiar masivo. Con gorrito celeste con el número quince, una torta decorada con galletas y los otros perros de la familia rodeándolo con curiosidad, Moro fue el gran protagonista de la mañana. "Nos levantamos todos más temprano para festejar", contó Paula en redes, con la emoción de quien celebra un pequeño milagro cotidiano.

Más allá de la anécdota desopilante, la modelo reflexionó sobre el largo camino recorrido junto a su inseparable compañero de cuatro patas. "En aquel momento no tenía conciencia de los criaderos. Hoy lo pienso distinto, pero Moro es parte de nuestra historia desde el principio. Este año ameritaba festejarle los 15", señaló con ternura. De cachorro frágil de apenas 35 días a abuelo venerable de la familia Alfonso-Chaves, Moro fue testigo de todos los cambios, alegrías y desafíos de la pareja. Y aunque Paula sorprendió con una de las confesiones más bizarras de su vida, el festejo dejó en claro que, para ellos, cada año compartido con él es un motivo de celebración.