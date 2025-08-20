Andrea Bocelli llega a la Argentina: lujo, emoción y polémica por el precio de las entradas

Después de quince años de ausencia, Andrea Bocelli vuelve a la Argentina y lo hará nada menos que en el Teatro Colón el 17 de noviembre, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.

El tenor italiano cumplirá así un sueño que había manifestado hace décadas: cantar en la sala porteña que tantas veces fue su anhelo, sin embargo el cantante agregó una nueva función, pero el 18 de noviembre en el Hipódromo de San Isidro escenario aclamado por muchos.

Andrea Bocelli en Argentina

Las entradas para su show del 17 de noviembre volaron en cuestión de horas logrando un soldout, pese a los precios que generaron un fuerte debate: desde valores que arrancaban altísimos hasta ubicaciones que rozaron el millón de pesos.

La polémica en redes no tardó en estallar, con fanáticos que celebran haber conseguido lugar y otros que se indignaron por el costado "exclusivo" del espectáculo al cual todos querían asistir.

Andrea Bocelli en Argentina

Ante la gran polémica por las entradas se decidió abrir la función del Hipódromo de San Isidro, donde la entrada más cara rosa cuesta trescientos mil pesos y no el millón, como pasó en el teatro Colón. Con esta función, la gente va poder ir con un precio más accesible a disfrutar del considerado uno de los mejores cantantes del mundo.

Pero más allá del revuelo, el regreso de Bocelli no pasa inadvertido. Con más de 90 millones de discos vendidos, premios internacionales y colaboraciones con artistas de todos los géneros, el tenor sigue demostrando que su magnetismo trasciende generaciones.

En medio de un año intenso, Andrea Bocelli también se hizo noticia con un documental íntimo y hasta una insólita colaboración musical junto al tenista Jannik Sinner, actual número uno del mundo. En Buenos Aires lo espera un público que, entre la emoción y la polémica, ya palpita una velada histórica.