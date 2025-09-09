"Payasos totales": Lali Espósito volvió a apuntar contra Milei y tildó al gobierno libertario de "chiste"

Lali Espósito lo hizo otra vez: mezcló música, espectáculo y política en un mismo escenario. El sábado pasado presentó en un colmadísimo estadio de Vélez Sarsfield su nuevo tema "Payaso" y, como sucedió con "Fanático", el público enseguida empezó a preguntarse si había un destinatario específico detrás de la letra. La duda duró poco: este lunes, entrevistada en LAM, la artista confirmó que la canción tiene nombre y apellido. Consultada por Pepe Ochoa, Lali no dudó. "¿Se lo dedicaste al presidente?", le preguntaron sin vueltas. Su respuesta fue igual de directa: "A todos los payasos. A todos ellos. A todos los payasos totales".

Y más clara que el agua, agregó: "Por supuesto, él (por el presidente Javier Milei) y a toda esa gente, payasos totales. Un chiste son". La cantante ya había dado señales en el pasado: el videoclip de Fanático fue un misil explícito contra Milei, cargado de referencias directas al mandatario. En el caso de Payaso, las alusiones eran menos explícitas, pero el contexto político en la previa de las elecciones bonaerenses terminó de darle forma a la interpretación.

Durante la entrevista, Lali también habló del significado personal y colectivo de llenar estadios cuatro veces: Bueno, para mí y ya más a nivel colectivo, porque esos logros dejan de ser tan personales. Si bien lo son, digo, yo estoy muy orgullosa del laburo que hice para poder llegar hasta acá. Te puede no salir, podés no tener la posibilidad de hacer estadios y eso es algo que te regala la gente, pero es una construcción artística, es un deseo cumplido y después es como una cosa muy colectiva de todos los que hacemos el show. Todos cumplen ese sueño, los bailarines, los músicos, mi director. Es un sueño para todos, profesional. En el área de cada uno, de cada quien".

Sobre cómo enfrenta los desafíos, se mostró fiel a su estilo: "Creo que son varias cuestiones. Una es la confianza en uno, el ser humano que uno se considera, siente que es y en las convicciones personales. Y después la intuición, yo soy muy de abrazarme mucho en el concepto de la intuición. Cuando siento que quiero hacer algo y quiero decir algo, simplemente voy a a por ello, Sigo la intuición. Eso casi siempre me da muy buenos resultados en la vida. Entonces, no flaqueo en el medio porque es como que voy".

Durante la breve entrevista, también dejó lugar para las inevitables preguntas del corazón. Entre rumores de casamiento, Lali fue tajante: "Estás loca vos. Ni en pedo me caso. Nunca digo nunca nada, pero hoy en día no es un deseo, es la verdad". Entre shows multitudinarios, declaraciones políticas y desmentidas románticas, Lali Espósito volvió a ocupar el centro de la escena con su mezcla de pop y mensaje. Esta vez, con un título que ya quedó inmortalizado: "Payaso".