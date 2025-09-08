Ángela Torres responde a los tweets de Rusherking y pone las cosas en claro

Ángela Torres vive un presente enfocado en el trabajo: tras conseguir un puesto fijo en Nadie Dice Nada, donde comenzó reemplazando a Flor Jazmín Peña, también lanzó una nueva canción que se volvió tendencia en redes sociales. Sin embargo, el pasado la sigue, y en las últimas horas salió a revelar la verdad sobre su vínculo con Rusherking.

Hace unos meses, la artista anunció su separación del cantante y, si bien todo parecía estar bien entre ellos, la realidad era completamente diferente. Al punto que llegaron a cruzarse en X por comentarios que hicieron públicamente el uno sobre el otro.

Ángela Torres contó algunos secretos de su relación con Rusherking y éste explotó en redes sociales.

En este contexto, Puro Show fue a buscarla a la salida de Luzu TV: "Tu ex hizo un tweet sobre lo que dijiste, dando a entender como que vos te paseabas por todos los programas hablando un poco", le consultó un cronista sobre los recientes posteos de Rusherking.

"Sí, lo vi. No sé, yo no siento que sea así. Tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción de él. Ya no es mi pareja, así que no es mi mundo ", respondió Ángela sin dudar en dar su versión de la historia.

Tras la separación, Ángela Torres dejó de seguir a Rusherking

Torres consideró que la anécdota que contó sobre los gastos cuando estaban juntos le cayó mal a Rusherking y se justificó: "Fue una parte de lo que veníamos hablando como chistecitos al aire. Hablé de mí. Dije que yo me patinaba la guita flasheando que tenía un ingreso económico que no tenía, pero desde mí", remarcó.

Cuando le insistieron sobre el tema, la actriz aseguró que respeta si su ex se sintió mal: " No soy la dueña de la verdad ", concluyó.

Tras confirmar que no se tienen bloqueados en redes, Torres habló sobre su vínculo digital con él. "¿Se dejaron de seguir?", le preguntaron. "Sí, pero lo dejé de seguir cuando nos separamos, por un bienestar personal, de hacer un proceso, de decir: bueno, esta relación se terminó y sigo con mi vida. Lo respeto y le mando un abrazo ", enfatizó.

Finalmente, otro cronista quiso saber qué haría si Rusherking le pidiera "hablar un ratito". "Por mí no hay drama. Tengo una buena relación con todos mis ex. Los quiero mucho", cerró Ángela Torres.