Pergolini apuntó contra Milei por su furia en redes y a los gritos le advirtió: "¡Sos presidente de la Nación!"

En medio de la escalada de tensión entre el Gobierno y los medios de comunicación, Mario Pergolini lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei por su comportamiento en redes sociales durante el fin de semana largo de Pascuas. Desde su programa Otro día perdido, el conductor puso el foco en la intensidad -y el contenido- de los mensajes del mandatario, en lo que consideró un uso desmedido del tiempo y una preocupante prioridad política.

Pergolini partió de un dato revelado por una nota de La Nación, que registró la actividad del jefe de Estado en X: "Javier Milei difundió casi 1000 mensajes contra el periodismo en sus redes sociales durante la Pascua", disparó con ironía. A su lado, Agustín "Rada" Aristarán sumó: "?Ah, normal! Claro. O sea, está bien que Pascua es romper los huevos, pero pará poco, digo yo".

Lejos de quedarse en el chiste, el conductor avanzó con una crítica directa al rol presidencial. "Es fundamental que Milei encuentre un community manager, lo que se conoce como un CM, o alguien con inteligencia artificial, algo, porque hizo 1000 tweets, 1000 tweets. Es mucho, 1000. Imagínense que, a 1000 tweets, entre que lo leés y lo respondés, un minuto te lleva. Por lo tanto, si se ocupó de 1000 tweets, ocupó 1000 minutos, 1000 minutos dividido 60, que los brutos no saben lo que estoy haciendo, te da la cantidad de horas. Eso da que estuvo 17 horas tuiteando. El día tiene 24 horas", planteó.

El remate fue tan teatral como contundente. Mirando fijo a cámara, Pergolini elevó el tono y gritó: "¡Sos presidente de la Nación! 17 horas dura un viaje de Buenos Aires a Bariloche (en micro). Y todo el mundo dice que ese viaje es una mierda, que es largo. Además, pobre (Marcelo) Bonelli (uno de los apuntados por Milei), le habrá quedado el oído así", ironizó, mientras gesticulaba con las manos.

Pergolini apuntó contra Milei por su furia en redes

Detrás de la crítica mediática hay un dato que potencia la polémica. Según el relevamiento publicado por La Nación, la cuenta oficial de Milei se convirtió durante las Pascuas en una verdadera "ametralladora" de mensajes contra periodistas y medios. En apenas cuatro días, el Presidente escribió 86 tuits propios y republicó otros 874, en su mayoría con ataques, insultos o acusaciones hacia la prensa.

El informe detalla que más del 90% de los contenidos difundidos por el mandatario estuvieron dirigidos contra el periodismo, en un período donde su actividad en la red social alcanzó las 14 horas y 23 minutos de interacción. La ofensiva incluyó descalificaciones reiteradas -como "basuras", "corruptos" o "traidores a la Patria"- y la amplificación de mensajes de funcionarios, militantes y usuarios afines que replicaban la misma línea discursiva.

Pergolini apuntó contra Milei por su furia en redes

Lo cierto es que la conducta digital del Presidente se mantuvo constante durante los cuatro días, con picos de actividad nocturna e incluso de madrugada, y con escasos intervalos de pausa. La intensidad fue tal que ni siquiera hubo publicaciones institucionales por las Pascuas, un dato que no pasó desapercibido.