De la dictadura a las fiestas con fentanilo: quién es Fini Lanusse y por qué su apellido genera polémica

Hay apellidos que arrastran más que un linaje: cargan con capítulos enteros de la historia. Lanusse es uno de ellos. En 2026, volvió a instalarse en la agenda pública, esta vez de la mano de Delfina "Fini" Lanusse, una médica residente de 29 años imputada por el presunto desvío de propofol y fentanilo para fiestas privadas clandestinas, conocidas como "propo fest".

Pero detrás del escándalo actual, emerge una pregunta inevitable: ¿ quién es Fini y qué peso tiene el apellido que lleva ?

"Fini" Lanusse, médica residente de 29 años imputada por el presunto desvío de propofol y fentanilo para fiestas privadas clandestinas

El nombre de Delfina Lanusse no pasó desapercibido. Su vínculo familiar la conecta con figuras clave de la historia política y militar argentina. Distintas versiones señalan que sería bisnieta de Antonio Lanusse, primo del ex presidente de facto Alejandro Lanusse, quien gobernó entre 1971 y 1973 durante la autodenominada Revolución Argentina.

Antonio Lanusse, por su parte, ocupó un rol central como Ministro de Defensa durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, una de las figuras más representativas del golpe cívivo-militar de 1966. Su figura sigue siendo objeto de debate histórico: fue parte del engranaje militar que sostuvo el régimen, pero también uno de los primeros en cuestionar el rumbo represivo que tomarían sus sucesores.

Fini Lanusse sería bisnieta de Antonio Lanusse, primo del ex presidente de facto Alejandro Lanusse

Además, el apellido también tiene ramificaciones en el ámbito judicial: Delfina sería pariente lejana de Pablo Lanusse, el ex fiscal que en 1996 investigó la llamada "mafia del oro", una causa de corrupción que derivó en amenazas extremas y ataques violentos en su contra.

Así, el nombre Lanusse aparece ligado a lo peor de la casta militar argentina que combina desde crímenes de lesa humanidad hasta causas de corrupción.

Cómo se presentaba a trabajar

Mientras la investigación judicial avanza, comenzaron a conocerse detalles sobre el comportamiento de Delfina Lanusse dentro del Hospital Italiano. Según testimonios incorporados a la causa, al menos tres residentes advirtieron situaciones preocupantes: aseguraron haber visto a la médica en "estado de sedación" mientras cumplía funciones.

Estas alertas derivaron en la intervención de las autoridades del servicio. El subjefe Juan De Domini y el jefe de anestesiología, Gonzalo Domenech, convocaron a Lanusse a una reunión para esclarecer lo ocurrido.

Fini Lanusse junto a una compañera en el Hospital Italiano

Ese episodio fue clave para que se activaran los protocolos internos y, posteriormente, la investigación que hoy la tiene imputada junto a Hernán Boveri.

En paralelo, la causa crece en complejidad. Entre los delitos que se analizan figuran el robo de medicación controlada, la distribución de estupefacientes bajo la Ley 23.737 y posibles figuras más graves como homicidio culposo o preterintencional , en el marco de la muerte de un médico anestesista. También se investiga la posible omisión de auxilio.

Médica y tiktoker

Antes de quedar en el centro del escándalo, Delfina "Fini" Lanusse llevaba una vida que combinaba su formación médica con una fuerte presencia en redes sociales.

En Tiktok, donde era activa hasta que su perfil fue eliminado, compartía videos bailando, participando de challenges y mostrando un costado descontracturado.

El apellido Lanusse estaba asociado a la peor época y a los hechos más sangrientos de nuestra historia.Por suerte,para ellos,llegó Fini y de ahora en más a ese apellido se lo asociará al fentanilo y la joda. Gran lavado de imagen pic.twitter.com/RZFQvIrr2C — Gustavo Libson (@gustlib) April 3, 2026

Uno de los clips que se viralizó en las últimas horas la muestra en un parque, imitando la voz de una película infantil mientras sostiene un frasco de alcohol en gel. La escena, liviana y cotidiana, contrasta con la gravedad de las acusaciones actuales.

Según trascendió, la joven pertenece a una familia de alto poder adquisitivo de la Ciudad de Buenos Aires y mantenía una relación conflictiva con su madre y su padrastro.

El caso de Delfina Lanusse pone nuevamente en discusión cómo ciertos apellidos funcionan como marcas históricas en la Argentina y, mientras la Justicia intenta determinar responsabilidades en un expediente que mezcla drogas, medicina y muerte, el apellido Lanusse vuelve a resonar. Ya no en los cuarteles ni en los despachos oficiales, sino en tribunales donde, otra vez, historia y presente parecen cruzarse.