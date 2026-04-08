Impactante vuelco en Núñez: Guillermo Pfening chocó, su auto quedó dado vuelta y fue hospitalizado

La escena parecía sacada de una ficción, pero ocurrió a plena luz del día y sin margen para repetir la toma. El actor Guillermo Pfening protagonizó un impactante accidente de tránsito en el barrio porteño de Núñez, cuando el vehículo que conducía chocó contra un auto estacionado y terminó volcado en medio de la calle. El hecho ocurrió en Ciudad de la Paz al 3200, una zona de tránsito constante en el norte de la Ciudad de Buenos Aires.

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Tras el impacto, el auto quedó dado vuelta sobre la calzada, generando una escena de tensión inmediata entre vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar. "Sí, volqué, pero por suerte estoy bien. Ya estoy por volver a mi casa", comentó el propio actor en diálogo con TN Show, llevando algo de alivio tras el dramático episodio. Sin embargo, la violencia del choque obligó a desplegar un operativo de emergencia. Personal del SAME acudió rápidamente y trasladó a Pfening al Hospital Pirovano, donde ingresó con escoriaciones en su brazo derecho. Aunque las heridas no revisten gravedad, la magnitud del siniestro encendió todas las alarmas.

Bomberos de la Ciudad y equipos de tránsito también trabajaron en el lugar para asegurar la zona y remover el vehículo volcado, en un procedimiento que alteró la circulación durante varios minutos. Afortunadamente, no hubo otros heridos ni ocupantes en el auto impactado. El episodio no solo impactó por su violencia, sino también por el momento profesional del actor. Pfening venía de protagonizar Espartanos, una de las producciones más comentadas de los últimos tiempos, lo que amplificó la repercusión del accidente.

Guillermo Pfening chocó, su auto quedó dado vuelta y fue hospitalizado

La imagen del vehículo dado vuelta en plena calle, en un barrio donde el tránsito suele ser intenso, volvió a poner en foco los riesgos cotidianos al volante. En zonas como Núñez y Saavedra, donde arterias como Ciudad de la Paz funcionan como corredores clave, la combinación de circulación constante y distracciones puede convertirse en un cóctel peligroso. Por estas horas, mientras el actor evoluciona favorablemente y podría recibir el alta en breve, el foco de la investigación está puesto en reconstruir qué desencadenó el siniestro. El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar las circunstancias exactas del choque.