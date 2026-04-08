Terror en Entre Ríos: un alumno de 13 años llevó un arma casera a clase y reavivó el miedo tras la seguidilla de episodios violentos

La escena, impensada hace algunos años, se vuelve cada vez más frecuente y preocupante. Esta vez fue en la Escuela Nº 109 Carlos Daniel Vila, donde un alumno de apenas 13 años llevó un arma de fabricación casera al aula, desatando momentos de tensión y encendiendo todas las alarmas dentro de la comunidad educativa. El episodio ocurrió en la ciudad de La Paz, cuando autoridades del establecimiento detectaron que uno de los estudiantes portaba un artefacto potencialmente peligroso.

Escuela Nº 109 Carlos Daniel Vila

Al intervenir, confirmaron que se trataba de una "tumbera", un arma rudimentaria pero capaz de causar daño. La rápida reacción evitó una tragedia: el arma no tenía cartuchos y fue secuestrada de inmediato. Según explicó el comisario Matías Dominici, la alerta partió de la propia rectora, lo que permitió una intervención inmediata. Personal policial llegó al lugar, controló la situación y dio aviso a la Justicia.

El menor fue identificado y posteriormente entregado a sus padres, mientras se activaron los protocolos de protección correspondientes. Pero el caso no quedó aislado. Horas antes, en San Miguel de Tucumán, otro episodio elevó aún más la preocupación: un adolescente de 17 años ingresó armado con un revólver cargado con seis balas a su escuela y fue reducido por la policía en plena clase.

La hipótesis inicial indica que buscaba intimidar a compañeros, aunque el trasfondo del conflicto aún es materia de investigación. Ambos hechos ocurren en un contexto marcado por el impacto reciente de la tragedia ocurrida en San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años mató a un compañero dentro de una escuela. Ese episodio sacudió al país y dejó al descubierto una problemática que ya no puede ser ignorada.

Un adolescente de 17 años ingresó armado con un revólver cargado con seis balas a su escuela

En Entre Ríos, aunque en este caso no hubo heridos, el miedo fue real. La sola presencia del arma alcanzó para quebrar la rutina escolar y sembrar angustia entre docentes, alumnos y familias. Las autoridades actuaron rápido, pero el problema excede la reacción ante la emergencia. La repetición de episodios en distintos puntos del país revela una tendencia inquietante: la violencia y la circulación de armas empiezan a filtrarse en uno de los ámbitos más sensibles de la sociedad. Mientras se multiplican los operativos, las intervenciones judiciales y los protocolos, crece también la sensación de que se está corriendo detrás de los hechos.