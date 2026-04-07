Silvio Soldán se quebró al recordar la razón de su separación de Silvia Süller "Pasaron muchas de esas"

El misterio alrededor de las razones que llevaron a Silvio Soldán a terminar su relación con Silvia Süller fue descubierto parcialmente en una entrevista que brindó de forma reciente el histórico conductor televisivo. Según detalló, una de las razones fue la mala relación de ella con su madre, Genoveva Adelina "Tita" Teruggi fallecida en 2017, y un comentario al respecto que le dio la razón para terminar con todo.

"Sé que me van a criticar mucho por esto. Me van a criticar y me van a pegar", reconoció Soldán antes de contar su versión de los hechos al aire de A la tarde por América TV. "Es una de muchas", advirtió antes de comenzar una anécdota en relación a la dentadura de su madre y la intervención que debía hacer un odontólogo amigo de él.

"Un día estoy en mi escritorio hablando con este dentista. 'Bueno, che. ¿Qué resolviste con el tema de mamá? ¿Cuánto me va a costar?'. No me acuerdo la cifra: 5 mil o 10 mil dólares. 'Uy, ¡cuánto!', le digo. 'De cualquier manera hay que hacerlo'", recordó el diálogo. Detrás de la puerta se encontraba Süller, quien oyó a la perfección el intercambio. "¿Con quién hablabas? ¿Con el dentista? ¿De qué hablaste?", preguntó como si no supiera a qué se refería.

"Aquí viene la frase. Esta nunca la quise decir públicamente. Pero hoy siento como una obligación de decirlo. Supón que eran 5 mil dólares, que en ese momento era mucho", explicó antes de ser explícito. "¿Y vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?", señaló Soldán al poner en su boca las palabras de su ex pareja.

Silvio Soldán y su madre, Genoveva Adelina "Tita" Teruggi, en el cumpleaños de 100 de ella, quien falleció en 2017 con 102.

Enseguida las lágrimas llenaron el rostro del ex Feliz Domingo. "Te sigue doliendo como aquel día", opinó la conductora Karina Mazzoco. "Y pasaron muchas de esas. Yo nunca dije nada", reveló Soldán. "Silvia: No te metas más conmigo, por dios. ¡Olvidate!", exigió después. Cabe recordar que Süller lloró años por los pasillos de los canales, con la intención de reconciliarse con el padre de su hijo.

"Ustedes no se pueden imaginar. Hay muchas cosas que son peores que esta. Pero no importa. Ya pasó. Me siento mal. No tendría que haber dicho esto. Me van a criticar y me van a pegar por las redes seguramente. Me van a pegar con un caño", reflexionó Soldán, mientras se recuperaba de su quiebre. "¿Hay motivo para separarse sí o no? Pregunto, ¿ese es un motivo? Otros no se separan: matan por eso. O pegan seguro", añadió, justo antes de aclarar que "nunca" le hizo "daño a nadie".