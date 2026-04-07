Odiada, Nicole Neumann responde a las peores acusaciones tras la internación de Allegra: "A nadie le interesa el puterío"

El drama no da tregua en la vida de Nicole Neumann. Durante el fin de semana santo, la modelo enfrentó una tormenta mediática tras la internación de su hija Allegra, quien sufrió una reacción alérgica a un antibiótico. Pero lo que debería haber sido un momento de preocupación familiar, se convirtió en un campo de batalla mediático cuando Ximena Capristo lanzó explosivas declaraciones en el programa Sálvese Quien Pueda.

"Yo tengo un chat. Una de mis amigas es médica y trabaja en el Sanatorio Nordelta y me cuentan que Nicole estuvo 10 minutos, literal", disparó Capristo sin pelos en la lengua. Como si eso fuera poco, agregó: "Que el padre de la nena estuvo ahí, durmiendo en un sillón de acompañante y que Nicole ni estuvo".

Nicole Neuman

Las palabras de Capristo cayeron como una bomba y no tardaron en generar una ola de críticas hacia Neumann en redes sociales. Incluso, Nicolás Peralta, otro panelista del programa, afirmó: "Allegra quedó internada en un sanatorio de Nordelta. Las tres noches, Fabián durmió ahí. Ella estaba con el papá".

Pero Nicole no se quedó callada. Odiada, la modelo rompió el silencio en diálogo con Ciudad Magazine y desmintió categóricamente las acusaciones: " No me interesa para nada aclarar mentiras que intentan ensuciarme . Yo sé muy bien quién soy y cómo me manejo, ¡y mis hijas también!", lanzó con furia.

Nicole Neuman y Allegra Cubero

Como si eso no fuera suficiente, Neumann fue más allá y apuntó contra quienes difundieron la versión: "Si alguien tiene el descaro de contar una mentira semejante, más vale que oficie como buen/a comunicador/a y chequee bien en la clínica, por ejemplo, los horarios".

En medio del escándalo, Nicole también explicó por qué no pasó las noches junto a Allegra durante su internación: "Está mi suegra de testigo, que estuvo cuidándome a mi bebé, y la chica que trabaja en casa, de cuántas horas estuve afuera. ¡ Pero a nadie de este lado le interesa el puterío, por suerte ! Ni ensuciar gratis a nadie", expresó bastante irónica.

Allegra Cubero

Nicole Neuman finalizó su descargo dejando en claro su postura como madre: "Por supuesto que a la noche sí debía estar en mi casa, porque mi bebé, que aún toma teta, solo duerme conmigo". Y concluyó con un dardo final: "Y el padre de mi bebé estaba en Rosario trabajando. Tampoco podía estar las noches, aunque solo duerme conmigo por ahora".