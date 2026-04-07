Caída, lesión y abandono: Santiago del Moro confirmó que Andrea del Boca dejará Gran Hermano

La casa más famosa del país atraviesa horas de tensión. Tras la impactante caída de Andrea del Boca, su continuidad en Gran Hermano: Generación Dorada quedó envuelta en incertidumbre, y fue el propio Santiago del Moro quien, primero, sembró más dudas sobre su futuro y luego terminó confirmando que finalmente la actriz abandonará la casa más famosa del país. Desde su programa radial, el conductor disparó: "En las próximas horas vamos a informar a ver qué pasa con ella, si vuelve o se retira finalmente de la competencia. Yo internamente, todavía no tengo la confirmación oficial, no creo que vuelva".

Santiago del Moro anunció que Andrea del Boca no volverá a GH

El episodio ocurrió en la cocina de la casa, frente a varios participantes y con las cámaras captando cada segundo. La escena fue tan impactante que obligó a interrumpir la transmisión en vivo. Del Moro, que revisó las imágenes, describió el momento con crudeza: "Ella cae de boca y lo que impresiona de las imágenes... es que cae como con peso muerto y no tuvo reacción para amortiguar el peso con las manos".

La reacción fue inmediata. Compañeros corrieron a asistirla mientras el equipo médico ingresaba de urgencia. "Le están haciendo una tomografía facial y una radiografía de tórax", informó el conductor en la gala, buscando llevar calma. Minutos después, el mensaje fue tranquilizador: "Está bien, está estable y todo, obviamente está bajo chequeo médico". Sin embargo, este martes y a través de sus redes sociales, Del Moro terminó confirmando la salida de la actriz: "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa".

Y sentenció: "Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia". No fue el único accidente de Andrea dentro de la casa. Días antes, la actriz ya había protagonizado otra caída en el patio, cuando una reposera cedió repentinamente. Y semanas atrás, incluso, había tenido que abandonar temporalmente el reality por problemas de salud.

La propia Andrea lo había contado al regresar: "Entré medicada... tengo colon irritable, estoy con antibióticos y la presión se me empieza a subir, sobre todo a la noche". Ese historial reciente vuelve más delicada cualquier decisión sobre su permanencia en el juego. Desde su entorno, su hija Anna intentó llevar tranquilidad: "Me dicen que me quede tranquila", transmitió tras hablar con la producción. Incluso aportó un dato tan íntimo como descontracturado: "Es muy torpe. Se cae todo el tiempo, se tropieza. No sé qué le pasa". Mientras la producción evalúa los pasos a seguir, dentro de la casa reina el desconcierto y afuera crece la expectativa por su eventual reemplazante.