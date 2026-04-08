Allegra Cubero rompió el silencio tras su internación y tomó partido por Nicole Neumann: "Me parece cualquiera que..."

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece no tener tregua, ni siquiera cuando su hija estuvo internada. En este contexto, y ya con el alta médica, Allegra Cubero salió a hablar públicamente y tomó partido. Todo comenzó cuando en el programa SQP, Nicolás Peralta y Ximena Capristo comentaron que el ex futbolista habría pasado las tres noches durmiendo en un sillón de la clínica, mientras que Nicole la habría visitado solo por unos minutos.

Allegra Cubero habló de su internación y el rol de Nicole Naumann

Furiosa, la modelo negó esa versión, aseguró que acompañó a su hija durante los tres días y explicó por qué fue su ex marido quien se quedó por las noches. Además, también se especuló con que Fabián no habría dejado que la adolescente llevara las flores que le regaló la pareja de su mamá.

En medio de la polémica, Allegra se vio en la necesidad de salir a defender a Nicole. Lo hizo a través de un posteo en Instagram, donde detalló paso a paso cómo fueron los días de internación y qué rol tuvo cada uno: "Estuve internada (nada grave) por tres días y medio. Tanto mi mamá como mi papá me estuvieron acompañando todos los días. Mamá venía durante el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo (mi mamá está con mi hermanito de 1 año, con el cual tiene que quedarse y dormir)".

Allegra Cubero salió a hablar públicamente y tomó partido

Indignada por las críticas hacia su madre, remarcó: "Los dos estuvieron al lado mío acompañándome siempre, los dos por igual. Me parece cualquiera que estén diciendo bol*** sobre que mi mamá se quedó 5 minutos y demás. Eso es MENTIRA, mi mamá me acompañó un montón".

También minimizó la publicación que hizo la modelo y que, en definitiva, habría sido el detonante del conflicto: "Ella simplemente contó cómo fue su finde, nombró la clínica porque ahí estuvo... no tiene nada de malo, no dijo nada malo, pero como siempre, le buscan lo malo a todo".

Allegra Cubero defendió a su mamá

Demostrando carácter, Allegra Cubero agregó: "No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosa". "MAMÁ COMO PAPÁ, SIEMPRE AL LADO MÍO. Yo me quedo tranquila de haber aclarado cómo fueron las cosas. El que quiera seguir creyendo las mentiras y seguir inventando, allá ustedes. Espero que puedan entrar en razón y dejar de decir cosas que no son. Gracias", cerró, dejando en claro su postura.