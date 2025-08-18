Luto en la TV: falleció Jorge Maestro, el guionista que marcó la televisión argentina de los 90

La televisión argentina está de luto tras la confirmación del fallecimiento del guionista Jorge Maestro a los 73 años, un ícono de la televisión argentina de los años 90, quien con Sergio Vainman como coautor lanzaron decenas de ficciones exitosas con la firma Maestro y Vainman. Nacido el 13 septiembre de 1951, y con una larga experiencia además en teatro y cine, el escritor partió hacia la eternidad de la mano de gemas como La banda del Golden Rocket, Montaña rusa y Clave de sol.

"Con profundo pesar despedimos a Jorge Maestro, destacado guionista y Presidente del Consejo de Televisión de Argentores, quien ha fallecido hoy en la ciudad de Buenos Aires. Desde nuestra entidad enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y colegas en este triste momento", confirmaron desde Argentores, entidad que hizo público el deceso, sin aclarar las causas de su muerte.

Sergio Vainman y Jorge Maestro

Su trayectoria fue de lo más destacada en cuanto a guiones de ficciones televisivas desde fines de la década de 1980 hasta principios de los 2000, con un 2004 como director de contenidos de ficción en América TV, y un 2005 y 2006 que lo vio como director del departamento de guionistas de telenovelas de Canal 13 de Chile. Pero su lujosa carrera se vio accidentada por los contenidos de plataformas que dejaron huérfana a la industria.

Tras dedicarse a formarse en la actuación desde 1971, cuando participó de un seminario de formación actoral de la Universidad de Buenos Aires (UBA), para luego desarrollarse con el profesor Augusto Fernandes, y también aprender dirección teatral, encontró en los libretos y guiones su verdadero talento, que explotó cuando llegó a la televisión para escribir ficciones diarias, un género que exigía un trabajo creativo permanente.

Adrián Suar y Polka mucho le deben a los guiones de Jorge Maestro.

Clave de sol fue su primera ficción televisiva exitosa, la serie que dio lugar al crecimiento de figuras que venían de Pelito como Leonardo Sbaraglia y Adrián Suar, con quien luego trabajaría para La banda del Golden Rocket que cerró junto a Fabián Vena y Diego Torres, antes de que ponga más huevos en la canasta del canto que de la actuación. Aunque los éxitos siguieron una generación más ya con Montaña Rusa, la serie que lanzó a Nancy Duplá y Gastón Pauls, entre otros.

En Polka y ya cerca de los 2000 logró ser coautor de fructíferos programas como Son amores, El sodero de mi vida y Por amor a vos, en las épocas en las que lo que hacía la productora de Suar garantizaba los rating que hoy hacen los realitys. Más allá del enfoque popular de lo que hacía, en su repertorio contaba con cosas como Zona de riesgo y Los Machos, con enfoques más adultos y menos destinados a toda la familia.

La banda del Golden Rocket, uno de los éxitos más icónicos que escribieron Maestro y Vainman para la televisión de los años 90.

Amigovios, la ficción televisiva con la que Canal 13 disputó los éxitos de Cris Morena en Telefe, también quedó en el recuerdo de miles de niños de aquel entonces. Justamente en el teatro infantil fue que comenzó a escribir, con obras como La casa del mago Shang-Li en 1972, El hombrecito que quería volar en 1975 y Clementina la pingüina, de repente entre la gente de 1976.

Desde Argentores recordaron que Maestro era miembro de su junta directiva, desde "donde ejercía la presidencia del Consejo Profesional de Televisión". Además resaltaron que "se desempeñó como Director de Audiovisuales del Fondo Nacional de las Artes" y que creó "la carrera de Guionista de TV para el ISER", además de dirigir "talleres de guión junto a Pablo Culell".

Jorge Maestro seguía vinculado a su oficio desde Argentores.

También destacaron muchos de los premios que tuvo por su carrera, como el de Honor Televisión de Argentores, la mención como personalidad destacada de la Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus tres Martin Fierro por Zona de riesgo, Estado civil y El sodero de mi vida.