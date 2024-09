Por plata baila el mono: Fernanda Iglesias se suma a la ola y presenta un dudoso nuevo proyecto

En las últimas horas, Fernanda Iglesias promocionó públicamente su nuevo proyecto que consiste en dirigir encuentros pagos en los que, de la mano de la coach Vanesa Frascino, se busca "empoderar y mejorar la vida de las mujeres".

A través de sus redes sociales, la panelista compartió la noticia e invitó a sus seguidores a sumarse: "Te invito a conocernos y pasar una tarde juntas. Merienda, charla y regalos", anuncia el flyer del evento que tendrá lugar el próximo 5 de octubre, 14 a 17 horas.

Fernanda Iglesias compartió su nuevo proyecto.

Unas semanas atrás, Mar Tarres fue criticada en redes por su nuevo emprendimiento, en el que por medio de un taller ayudaría a sus seguidoras a bajar de peso. Con una metodología parecida, la comunicadora se suma a la moda de los talleres. Con una fotografía de ella y una taza en mano, Iglesias informó cuál es el método para poder asistir: "Escribí la palabra 'info' en comentarios y te mando toda la data", cerró la publicación.

En los medios de comunicación, la emprendedora contó cómo surgió este plan: " Se me ocurrió cuando estaba mal porque me había separado . La gente, sobre todo las mujeres de mi edad, me notaban triste y me escribían. Me decían 'a mí me pasó lo mismo, pero vas a ver que se sale' o 'yo estoy igual, también me separé'. Y un día dije 'Estamos todas mal y cada una por su lado, ¿y si nos juntamos para hacer catarsis?'. Así fue que organicé la primera merienda, que fue en octubre en el Palacio Paz, y fue buenísima y superexitosa", comentó.

Fernanda Iglesias invita a sus seguidoras mujeres a pasar una tarde juntas