Toti Pasman apuntó contra la serie de Ángel Di María y Yanina Latorre lo liquidó: "Ridículo y demente"

Martín Liberman y Toti Pasman pusieron el grito en el cielo al ver los avances de Ángel Di María: Romper la pared, la miniserie biográfica del campeón del mundo que se estrenó en Netflix y ya es de lo más visto en la plataforma. ¿El motivo? Para promocionar el proyecto, la plataforma realizó un divertido adelanto titulado Criticadores anónimos, donde hay actores que personificaron a los periodistas deportivos en una suerte de "rehabilitación " tras las feroces criticas que le dedicaron al rosarino cuando las cosas en la Selección Argentina no le salían como todos esperaban. Según trascendió, a los conductores les pareció una propuesta "estigmatizante" y poco feliz, razón por la cual estarían evaluando iniciar acciones legales contra la plataforma de series y películas. "Están ofendidos con su representación", informaron.

Al ser consultado por Intrusos, Martín Liberman reconoció que recibió muchos comentarios, pero prefiere no hablar públicamente del tema: "Todo el mundo me escribió, pero no voy a decir nada. No tengo nada para decir. Cuando tenga algo para decir, lo voy a decir en mis medios. Toti es mi amigo, hablamos todos los días". Pero Toti Pasman opinó que se trata de una venganza de la mujer del jugador, Jorgelina Cardoso: "Todavía no la pude ver. El comercial que hicieron para vender la serie es una burla hacia mí y hacia Martín Liberman. Fue la venganza de Jorgelina y hay que ponerle el pecho. Jorgelina me escribió y le expliqué que era El show del fútbol".

El periodista remarcó que le pidió "disculpas" a la esposa de Di María y que, a pesar de eso, "ella sigue con el rencor". "Son las reglas del juego y hay que bancarla, no queda otra", advirtió el periodista. Atenta a los dichos de Pasman y fiel a su estilo, Yanina Latorre opinó de la polémica y tomó partido a favor del jugador del Benfica. "Para mí sos un ridículo. Mirá si va a necesitar de vos Di María. ¡ Se me ríe el culo!", disparó la periodista, entre carcajadas, desde su lugar en El observador. "Para mí sos un ridículo y un demente. Nadie te está amenazando y si ahora hay 45 millones de argentinos que te están puteando y humillando, jodete", agregó.

Toti Pasman, en medio de las críticas por la serie de Di María

Para la panelista, el maltrato que recibe a diario el periodista está más que justificado. "Vos puteaste, humillaste al tipo (por Di María) y pediste que lo dejen sin laburo. ¡Pidió de rodillas que lo saquen! Ahora, que se joda. Todas estas acciones tienen reacciones. Para mi es una ridiculez lo que está haciendo. Me parece demencial meterse en este quilombo y creer que te necesita a vos Di María para promocionar algo", remató Yanina al opinar sobre el escándalo entre el futbolista y los periodistas.

Hay que destacar que Criticadores anónimos, el spot difundido por Netflix Argentina, apuntó hacia aquellos que criticaron la carrera del ex jugador del seleccionado argentino. El divertido video, que dura 2:24 minutos, se sitúa en lo que simula ser un grupo de autoayuda para quienes cuestionaron al Fideo y buscan llegar "libre de críticas" para el estreno de la serie.

En la reunión se encuentra un actor que se presenta ante todos como Tito (en clara referencia a Toti Pasman), y para que quede aún más claro, una de las presentes le dice "la tenés adentro", la mítica frase que le dijo Diego Maradona al conductor en el mundial Sudáfrica 2010. "Hoy hace tres años que pedí por favor que no lo pongan más a Di María", recordó el falso Pasman mientras mostró una medalla que celebra los tres años sin críticas.

A este se le sumó un misterioso clon de Martín Liberman, que festejaba lo 951 días sin criticar al Fideo: "Dije que Di María no iba a ser recordado por nadie, pero la verdad es que me la mandó a guardar". Luego de la introducción, la persona que organizaba la reunión, invitó a los presentes a arrodillarse y rezar una curiosa oración: "Dios te salve Di María, lleno eres de gloria, el Diez es contigo...". El clip finaliza con Jorgelina Cardoso autorizando, o no, las rehabilitaciones de los críticos de su marido.