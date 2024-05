Por qué Telefe decidió suspender el regreso de Masterchef y la nueva interna entre Wanda y Susana

Lo veo y lo quiero. Lo quiero y lo tengo. Una vez más, Wanda Nara volvió a sorprender a todos. Después de sus "mini vacaciones" -cargadas con compromisos laborales en Europa y con la plataforma Netflix-, la mediática empresaria firmó un jugoso contrato de exclusividad con Telefe y regresará al país para hacerse cargo de una de las franjas más importantes del canal.

Si bien la noticia no es nueva (Nara se encargó de dejar en claro que su desembarco en Telefe ya no era circunstancial), la bomba explotó en las últimas semanas cuando los directivos de la emisora comenzaron a delinear la que será la programación del canal una vez que finalice el éxito televisivo de Gran Hermano, usina sin lugar a dudas de gran parte del rating total del Grupo.

Wanda Nara ya no será la conductora de Masterchef por falta de presupuesto

En un principio, la idea era replicar la exitosa fórmula del 2023. Equipo que gana no se toca, dicen. Sin embargo, lo primero con lo que se encontraron los directivos del canal fue con la cruda realidad que afecta a todos los emprendedores nacionales desde que Javier Milei aplicó su modelo de ajuste y motosierra: no hay plata.

Con el canal en venta desde hace tiempo, Telefe tomó la decisión de dar marcha atrás con el regreso de Masterchef, algo que la propia Wanda había asegurado en distintas entrevistas. ¿Por qué lo dieron de baja? Se trata de un formato muy caro para las actuales arcas de la emisora y ese es el motivo por el cual Nara conducirá otro ciclo más económico: Bake off.

"No vuelve Masterchef porque hay que poner otro formato más económico y Telefe decidió hacer Bake Off Celebrity", detalló el periodista Guido Záffora, al tiempo que se refirió a la interna que se desatará con su histórica conductora: "Era el programa que originalmente conducía Paula Chaves. Ella hizo las tres temporadas y se está enterando ahora que no lo va a hacer".

💣Bombita: Chaves fue una de las famosas que más apoyó a Wanda durante el "Icardi-Gate", pero el vínculo se rompió después de que la modelo se peleara con Zaira por su noviazgo con Facundo Pieres.

"Hablé con Wanda y le pregunté. Me dijo que va a ser la nueva conductora de Bake Off para Telefe. Queda relegada Paula Chaves del formato", ratificó el panelista de América. Pero Paula no fue la única víctima de la motosierra de Telefe.

Paula Chaves quedó afuera de "Bake off" y Wanda la reemplazará en la conducción

Pese a la buena relación que mantienen desde hace años, la otra afectada por el desembarco de Nara al canal -y su jugoso contrato de exclusividad- es nada más y nada menos que Susana Giménez. La conductora tenía pensado abandonar su "exilio fiscal" en Uruguay para "regresar con todo" a la pantalla del canal de la familia.

"Susana se subió al escenario en el lanzamiento de la programación de Telefe. Ella vuelve en julio a la pantalla y se enteró de que va a compartir pantalla con Wanda. La idea de Telefe es hacer Bake Off Celebrity una vez por semana, porque el diario no funcionó, y Wanda iría antes de Susana con el programa de cocina", detalló el panelista.

Susana Giménez puso el grito en el cielo cuando se enteró que Wanda Nara tendrá más "estelaridad" en su canal

¿Por qué el enojo de Susana si cada una tendrá su propio programa? "Lo que me contaron es que Susana se enteró y no está muy contenta de compartir con Wanda. Ella dice: 'Es mi regreso triunfal a la televisión'". Y es que desde hace casi una década que la diva no conduce su ciclo habitual y cumple con los mínimos pedidos de Telefe -con quien también tiene un contrato- con uno o dos especiales al año.

Conclusión o aprendijaza para el resto de las figuras del canal: el que se duerme, con Wanda Nara es cartera. No importa si sos Paula Chaves o Susana Giménez.