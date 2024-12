Prenden fuego a Santiago del Moro y destapan todos sus errores: "El lugar le queda enorme"

Incendiarias, letales y punzantes fueron las declaraciones de una de las participantes menos recordadas pero de las más polémicas de Gran Hermano 2022: Martina Stewart Usher reapareció y, como ya es de costumbre, destrozó al conductor del reality Santiago del Moro.

Esta vez lo hizo frente al panel del stream Oveja Negra ante las miradas absortas de los periodistas Fede Flowers, Fer Correa y Luciana Elbusto. Hablando de todo un poco, fueron los comunicadores quienes le tiraron la lengua a la ex hermanita de la edición anterior a la de Furia y ella no tuvo ningún problema en soltar lo que de verdad piensa sobre la conducción de Del Moro.

Santiago del Moro ganó un Martín Fierro

Martina estuvo sólo 13 días en la casa más famosa del país, pero en esas 312 horas que compartió con todo el staff fueron suficientes de sobra para tener la autoridad de explicar cómo se comporta Santiago en cuanto a la conducción del programa que parece tener... varios errores.

La ex profesora de educación física devenida en influencer expresó entre risas que no volvería de invitada a Gran Hermano en caso de expresar su verdadera opinión sobre Del Moro pero, azuzada por los periodistas terminó soltando la verdad.

Martina Stewart Usher

"¿Cómo lo ves a Santiago del Moro bajo el mando la conducción de de Gran Hermano; lo ves muy condescendiente con los chicos?", disparó Fede Flowers y Martina contestó con vehemencia: "Súper sí, no sé a mí no me gusta".

No sin titubear, Martina explicó mejor su idea: "O sea, la mejor con Santi. Entiendo que tiene una trayectoria de put* madre ", dijo condescendiente pero acto seguido lo prendió fuego: "Ahora, en ese programa... siento que el lugar le queda enorme".

Santiago del Moro y Martina Stewart Usher

En la misma línea, expresó: "Estando ahí en el piso, en el programa, ves muchos errores demasiados", dijo Stewart Usher y siguió: "Ponele a mí cuando me sacaron dijo 'la eliminada es...' bueno, vamos a una pausa y yo era la única mujer y ya me había despedido, ¿entendés?".

Dejando totalmente expuesto a Santiago del Moro, Martina no tuvo problema en destapar los errores del conductor de Gran Hermano: "Así muchas cosas que te cag** de risa, pero si la gente lo ve casa es como que te fuiste un corte y ya sabíamos todo".

Furia y Santiago Del Moro

Martina también estuvo de acuerdo con que los participantes de Gran Hermano "manejan" al conductor y no al revés como en cualquier reality show del mundo.

No es la primera vez que Martina Stewart Usher destroza la casa más famosa del país. En la edición de 2023, opinó sobre el manejo que Santiago del Moro y su producción habían tenido con la enfermedad que se le detectó a Furia en medio del ciclo: "Ahí fue cuando dejé de verlo porque no me gustó, no está bueno lo que pasó. Una cosa es contarlo y que se cuida, pero después hubo mucha especulación de todos. No me parece el show que se hizo en relación a Furia y a todo lo que pasó. No creo dudar en la enfermedad que tiene porque ahí Telefe se fue a la mierda", había confesado la ex participante de Gran Hermano.