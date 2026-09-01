Lola Latorre no tiene cara: lanzó su propia marca y la tildaron de "robarle" las ideas a una famosa

Lola Latorre se lanzó de lleno al mundo empresarial con la presentación de su propia marca de productos de hidratación, pero lo que pretendía ser una celebración terminó convirtiéndose en un verdadero hervidero en las redes sociales. Apenas se conocieron las primeras imágenes de Sorbo, los usuarios detectaron un detalle que no dejaron pasar y las críticas no tardaron en aparecer.

El motivo de la polémica fue la estética elegida para el packaging. En X e Instagram, varios usuarios señalaron que la identidad visual del emprendimiento tendría fuertes similitudes con Rhode, la reconocida marca fundada por Hailey Bieber. Y, como suele ocurrir en las redes, la comparación rápidamente dio paso a las acusaciones de supuesto plagio.

Lola Latorre lanzó Sorbo

Sin demasiados filtros, los comentarios se multiplicaron y algunos fueron directamente lapidarios: "La caradurez con la que robaba toda la estética", escribió una persona. Otra apeló a la ironía y lanzó: "Le hubiera puesto 'Robo' en vez de 'Sorbo'".

Pero no fueron los únicos. "Le van a meter la demanda de su vida", "Es muy fuerte que en lo único que se esforzaron es en cambiar el nombre. Ja, ja", "La plata no compra la personalidad" y "¡No se le cae una idea!", fueron otros de los mensajes que aparecieron tras el lanzamiento.

Lola Latorre debutó como empresaria y quedó en el ojo de la tormenta: la acusaron de copiar a Hailey Bieber

De esta manera, lo que debía ser la gran presentación empresarial de la influencer quedó atravesado por una inesperada controversia. Las comparaciones entre ambas marcas circularon con fuerza y pusieron bajo la lupa cada detalle de la estética elegida para Sorbo.

Por el momento, Lola no respondió públicamente a las acusaciones ni se refirió a las comparaciones con la firma de Hailey Bieber. Lejos de entrar en la pelea virtual, la hija de Diego y Yanina Latorre se mostró entusiasmada con su nuevo proyecto y celebró el lanzamiento acompañada por varias famosas que se acercaron para brindarle su apoyo.

De qué se trata Sorbo, la nueva marca de Lola Latorre

Más allá del revuelo generado por su imagen, Sorbo apunta al mercado del bienestar y la hidratación. Según explicaron desde la propia firma, se trata de "una marca de electrolitos con colágeno diseñada para acompañar un estilo de vida activo y consciente".

Lola latorre sacó una marca de electrolitos y, no solo copio toda la estética de rhode, sino que le copió hasta las mismas campañas, misma pose todo. No se le cae una neurona de creatividad. pic.twitter.com/cxLo8BP7r6 — Luz (@luzentw) August 31, 2026

La propuesta combina suplementos de hidratación con componentes pensados para quienes realizan actividad física: "Nuestro producto combina hidratación funcional con beneficios para la recuperación y el cuidado del cuerpo, ayudando a reponer minerales esenciales perdidos durante el ejercicio, mejorar la performance y contribuir al bienestar general", explicaron desde la marca.

Actualmente, Sorbo comercializa sticks en tres sabores: pomelo rosado, frutos rojos y piña. La presentación de 12 unidades tiene un precio de 27.900 pesos, mientras que el paquete de 30 sticks cuesta 51.900 pesos.

Lola Latorre le copió la estética de su marca a Hailey Bieber

Así, Lola Latorre comenzó una nueva etapa como emprendedora, aunque su debut estuvo lejos de pasar inadvertido. Mientras ella celebra la llegada de Sorbo, en las redes la discusión sigue girando alrededor de una pregunta incómoda: ¿inspiración estética o parecido demasiado evidente?